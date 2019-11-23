Музыкальный критик объяснил возвращение Ротару на российскую сцену

Москва, 23 ноября. Втягивать гуманитарные сферы в политические отношения между двумя странами глупо, возвращение украинской эстрадной певицы Софии Ротару на российскую сцену — хорошая новость, особенно для представителей старшего поколения. Такое мнение выразил музыкальный критик, светский журналист и телеведущий Евгений Бабичев.

Напомним, ранее стало известно, что Ротару, отменившая в 2018 году выступления в России по политическим мотивам, решила вернуться на российскую сцену и выступить на музыкальном фестивале «Песня года» и на фестивале «Легенды Ретро FM», передает «Аиф».

Известие об этом было встречено по-разному: кто-то воспринял его с радостью, а кого-то такая резкая смена вектора отношений артистки к стране возмутила.

Бабичев напомнил про непростую политическую ситуацию между двумя государствами и о том, что во времена президентства Петра Порошенко многие представители творческих профессий поступали так же, как Ротару — отказывались от концертов, чтобы избежать осуждения и волны негодования.

«У всех есть семьи, родственники в стране, не хотелось просто лишних проблем, возможно, чего-то опасались. Но сейчас, когда президентом стал [Владимир Зеленский] бывший актер, коллега, по сути дела, наверное, наступает какая-то оттепель. Это не может не радовать», — объяснил он в беседе с «360».

Журналист считает, что глупо втягивать гуманитарные сферы в политические отношения между странами.

Он также выразил мнение, что российская эстрада потеряла многое без выступлений Ротару. Временный уход певицы, на его взгляд, оказался некоторой проблемой для старшей аудитории.

«Для старшего поколения это возможность поностальгировать под хиты, под которые кто-то, возможно, знакомился, ходил на свидания, на совместные танцы, дискотеки. Это, конечно, хорошая новость», — сказал Бабичев.

Не увидел проблем в выступлении Ротару в России и продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что исполнительница любит российскую публику, и связал ее отказ от концертов в 2018 году с ее «глубокой порядочностью», которая тогда не оставила ей другого выбора.

Не столь позитивно отнесся к этой новости сенатор Валерий Рязанский. В связи с возвращением исполнительницы он отметил, что некоторые зарубежные певцы и певицы критикуют Россию, но все же едут в нее на заработки, сообщает Infox. По мнению члена Совфеда, российскому министерству культуры стоит разработать инструменты влияния на таких людей, но сделать это, не уподобляясь Украине, составляющей «черные списки» артистов.