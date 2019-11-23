Националисты сорвали марш в поддержку транссексуалов в Киеве

Киев, 23 ноября. Марш в поддержку транссексуалов прошел в День памяти трансгендерных людей в Киеве. Однако мероприятие сорвали украинские националисты.

«Акция посвящена Международному дню памяти трансгендерных людей, который был 20 ноября. В этот день вспоминают тех, кто погиб из-за трансфобии», ― заявили организаторы мероприятия на Михайловской площади в Киеве.

Организаторы акции отметили, что они хотят услышать позицию нового руководства страны относительно трансгендерных людей и потребовать обновить процедуру трансгендерного перехода и ввести гендерную идентичность в антидискриминационное законодательство. К обеспечению безопасности участников марша были привлечены полицейские и нацгвардейцы.

Противники маршу пам'яті трансгендерних людей у Києві намагаються прорвати кордон поліції pic.twitter.com/tLWxslyVgV — hromadske (@HromadskeUA) 23 ноября 2019 г.

Марш в поддержку транссексуалов попытались сорвать украинские националисты и радикалы. Они выкрикивали непристойные лозунги о полиции, кидали в стражей порядка сырые яйца, а затем попытались прорвать оцепление. Причиной такой агрессии стало то, что в этот же день проводился день памяти жертв «голодомора». Противники марша в поддержку транссексуалов сочли шествие в этот день оскорбительным.

Ранее госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что Германия не рассматривает массовую гибель жителей СССР в 1932-1933 годах как геноцид украинского народа. Он призвал различать политическую и международно-правовую оценку, так как определение «геноцид» появилось в международном праве только с 1948 года.