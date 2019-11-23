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СКР проверяет обстоятельства гибели 23-летней сотрудницы МВД в Сочи

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СКР проверяет обстоятельства гибели 23-летней сотрудницы МВД в Сочи

Сочи, 23 ноября. Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю и региональный главк МВД проводят проверку по факту гибели 23-летней девушки-следователя МВД в Сочи.

«По факту гибели местной жительницы 1996 года рождения проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

По данным telegram-канала «Омбудсмен полиции», девушка окончила университет МВД в этом году и работала в Хостинском отделе полиции. Тело девушки обнаружили 23 ноября, в руках у нее было оружие.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на знакомых следователя, ранее девушку часто видели в компании коллег, однако в последнее время она вела себя замкнуто и избегала общения.

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