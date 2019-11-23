Украинские радикалы обстреляли грузовик ВСУ под Горловкой, сообщили в ДНР





Донецк, 23 ноября. Украинские националисты открыли огонь по грузовику ВСУ в районе поселка Шумы под Горловской, сообщили в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики.

Инцидент у линии фронта произошел 21 ноября. Зил-131 осуществлял подвоз воды на позиции 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«По автомобилю выстрелили из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР)», – уточнили в ведомстве.

В результате ранены были четверо украинских солдат, один из них скончался. Штаб операции объединенных сил ВСУ тут же возложил всю ответственность за содеянное на ДНР.

«Оправдываясь в собственной беспомощности командование ООС продолжает дезинформировать общественность не только количеством потерь, но и самой причиной произошедшего», — подчеркнули военные народной республики.

Напомним, украинские националисты ополчились на президента Украины Владимира Зеленского и ВСУ после того, как была достигнута договоренность о разведении войск на участке «Петровское – Богдановка». Радикалы считают это предательством, сдачей позиций и применяют силу против украинской армии.

17 ноября экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.

«К сожалению, у него много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение», — посетовал Климкин.

Гражданская война длится на Украине с 2014 года. После того, как в стране произошел госпереворот Луганская и Донецкая народные республики заявили о своей независимости. Тогда Киев начал проводить против них так называемую антитеррористическую операцию, которую впоследствии переименовали в операцию объединенных сил. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.