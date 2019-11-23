Отработавший спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Москва, 23 ноября. Фрагменты отработавшего российского аппарата «Космос-2422» сошли с орбиты и сгорели в атмосфере, подтвердили специалисты центра разведки космической обстановки российских Космических войск. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, части объекта сошли с орбиты в субботу в 01.15 по московскому времени над акваторией Тихого океана.

«Фрагменты космического аппарата сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы», — говорится в сообщении.

Российский военный спутник, разработанный в НПО имени С. А. Лавочкина, запустили в июле 2006 года с космодрома «Плесецк». Он выработал свой ресурс.

Ранее стало известно о новой российской разработке — компания Easar создала космический аппарат для сжигания мусора на орбите. На данный момент ведется проектирование внешнего вида инновационного спутника. Специалисты заверили, что он будет многоразовым и автономным.

Тем временем Роскосмос запатентовал новую технологию сбора информации о состоянии ракетно-космической техники с помощью беспроводной сенсорной сети по протоколу ZigBee. Система может применяться при любой транспортировке.