В фейке террористов из ПНС Ливии отчетливо видна рука американцев, считает востоковед

Москва, 23 ноября. Террористы из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии запустили фейк от имени российского издания «Известия». Наглейшая техника пропаганды свидетельствует об американском происхождении «утки», считает востоковед, эксперт РИСИ Мария Махмутова.

Подконтрольный ПНС Ливии портал «Аль-Машхад аль-Либи» опубликовал поддельный номер «Известий», в котором сообщалось, что глава ПНС Ливии Файез Саррадж якобы ведет переговоры с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром. При этом лжецы ссылались на источник «Известий». Фальсификаторы попросту отредактировали первую полосу «Известий» из номера от 20 ноября, добавив туда фейковую новость. «Утку» подхватили и распространили крупные ливийские и тунисские издания.

Махмутова первая заметила публикацию в ливийском сегменте. По словам эксперта, сначала она поверила в новость, однако затем проверила на сайте «Известий» и не нашла ничего подобного. Тогда востоковед решила сообщить о вбросе в редакцию.

Эксперт отметила, что материал сфальсифицирован довольно умело, это может говорить лишь о том, что за подделкой стоят западные «помощники» ПНС Ливии. В поддельной статье авторы расхваливают Сарраджа, который якобы инициировал переговоры.

«Вероятнее всего, это сделал кто-то из западных игроков, возможно, американцы. Сами представители Триполи не владеют подобными техниками пропаганды», ― отметила Махмутова.

Теория об участии США в подготовке фейка кажется более логичной, если учитывать недавнюю встречу американского истеблишмента с представителями Триполи. Кроме того, материал очень быстро распространился в Facebook, в том числе среди ливийцев.

«Все понимают, что это попытка манипулировать реакцией людей, прежде всего внутри самих сторонников ПНС: между ними как раз идут жесткие противоречия, растет недовольство действиями правительства», ― подчеркнула эксперт.

Махмутова добавила, что информация в поддельной статье мало соответствует действительности. Хафтар не собирается вести переговоры с террористами ПНС Ливии, которых уличили в связях с запрещенными в России «Исламские государством»1, «Аль-Каидой»1, «Братьями-мусульманами». ЛНА проводит антитеррористическую операцию и настаивает на уходе всех террористов из страны.

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов также считает, что вброс был инициирован американской стороной, чтобы заставить президента США Дональда Трампа действовать в Ливии жестче.

«Все это делается в интересах определенных кругов США, которые хотят надавить на Дональда Трампа и заставить его — под соусом российского вмешательства — действовать активнее на ливийском направлении», ― уверен эксперт.

При этом западные СМИ всячески пытаются выставить Россию участником операции против террористов в Ливии, в том числе безосновательно заявляя о прибытии в Ливию ЧВК «Вагнера». Однако никаких доказательств приведено не было.

США активно поддерживают ПНС Ливии, несмотря на его связи с террористами. Лишь 12 стран ООН признали ПНС Ливии, что делает его нелегитимной стороной. Такая активность США в Ливии обусловлена исключительно нефтяными амбициями Белого дома. Вашингтон еще в 2011 году оказывал помощь радикальным исламистам в Ливии и способствовал свержению ливийского лидера Муаммара Каддафи, который отказался делиться с США ресурсами.

На данный момент террористические формирования, подконтрольные ПНС Ливии, захватили северо-запад страны и оккупировали нефтяные месторождения. Их всячески поддерживают США, в том числе Вашингтон пригласил глав МВД и МИД ПНС Ливии на международную встречу по борьбе с терроризмом, которая прошла в Вашингтоне.

1 Организация запрещена на территории РФ.