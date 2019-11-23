Пригожин хотел сделать из Началовой звезду первой величины, но ему не дали

Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой анонсировала релиз двух неизданных песен артистки. По словам Анны Исаевой, речь идет о композиции «Останься», а также дуэте Началовой с неким народным артистом, имя которого представительница певицы решила сохранить в тайне. Продюсер Иосиф Пригожин оценил шансы новых песен Началовой на успех.

Как рассказала Анна Исаева на своей странице в Instagram, неизданные песни Юлии Началовой будут изданы некой «крупной компанией, которая взялась помочь безвозмездно в память о певице». Помимо песни «Останься» будет выпущен трек, о котором поклонники творчества безвременно ушедшей певицы не знали.

«Это будет дуэт с Народным артистом. Он уже запущен в работу, скоро релиз! Ждите!» — обрадовала своих подписчиков в соцсети пиар-директор Юли Началовой и предложила им выбрать фотографии для альбомов.

При этом Исаева напомнила, что «выпуск песни — это траты, а не заработок».

«Бескорыстно нам помогут, договорилась вроде. Язык же не поворачивается ни у рекорд-компании, которая выпустит, ни у всех остальных участвующих в процессе денег попросить с наследников», — заметила пиар-директор Началовой.

Однако продюсер Иосиф Пригожин невысоко оценил шансы новых песен Юли Началовой на успех.

«Все зависит от песни. Приведу такой пример. Однажды журналист спросил у Юрия Антонова, почему он 30 лет поет одно и то же и не записывает новых песен. На что Юрий Михайлович ответил: «Пусть новые песни пишут те, у кого старые — хреновые. И в этом есть логика. По ней же живут и будут жить песни Александры Пахмутовой, потому что в них есть творческое начало», — сказал Иосиф Пригожин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Продюсер убежден, что популярным исполнителя делают его песни, а не его вокальные данные, внешний вид и так далее. И увековечить память артиста можно только качественными музыкальными произведениями.

«Если народ поет его песни, то артист востребован и популярен. А пиар на смерти или на жизни тут не будет работать. Майкл Джексон стал легендой при жизни. Почему? Не только благодаря созданному образу, но и благодаря песням, которые он записал, сотрудничая с продюсером Куинси Джонсом. Это великий продюсер, композитор и музыкант. И его шедевры увековечили память Майкла. Поэтому, при всей моей фантастической любви и уважении к Юленьке Началовой, которую я знал с детских лет, а если точно — с 1991 года, и знал ее родителей, я считаю, что она могла добиться большего», — заметил Пригожин.

По словам продюсера, он неоднократно обращал внимание родителей Началовой на то, что талантливой девочке нужен хороший продюсер.

«Я не раз просил, чтобы они отдали ее мне, как продюсеру, и чтобы я ею занимался, в том числе подбирал ей репертуар. Но у отца Юли было свое видение… А если бы папа в свое время отдал Юлю в правильные и надежные руки… Безусловно, она талантливейшая девочка, вокальная, красивая, невозможно красивая… Она была такой славной девочкой, всегда очень приветливой… Жаль, что так рано она ушла. И жаль, что она не стала востребованной звездой с точки зрения музыкального материала. Ей песен нормальных не хватало, профессионального подхода. Хорошо спетая песня — не значит, любимая народом песня. Это очень важно», — объяснил Иосиф Пригожин.

Собеседник ФАН убежден — что бы сейчас ни выпускала Анна Исаева и другие, это будет память для них самих, для родных Юли Началовой и самых преданных ей поклонников. Но это не будут хиты.

«Уитни Хьюстон ушла, но остались ее песни, жив ее голос, который поет эти песни. Поэтому нужны шедевры. Конечно, есть смысл выпустить песни, исполненные Юлей, но до сих пор не изданные. Опять-таки, в память об этом прекрасном человеке. Но поколения меняются, меняются вкусы, интересы. И эта память — только для своих», — заключил Иосиф Пригожин.

Ранее в интервью ФАН музыкальный продюсер Бари Алибасов заявил, что смерть Юли Началовой не сделает популярными ее неизданные песни.