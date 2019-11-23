Поцелуй Киркорова и Лазарева в аэропорту сняли на видео

Москва, 23 ноября. Композитор Игорь Крутой снял на видео трогательную встречу исполнителей Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения. Соответствующий ролик Крутой опубликовал в своем в Instagram.

Российские артисты Сергей Лазарев, Ани Лорак, Жасмин, Николай Басков и сам Крутой сидели в ожидании вылета в Минск на юбилейный концерт продюсера в аэропорту, когда к ним уверенной походкой подошел еще один компаньон — Филипп Киркоров.

«Острый репортаж!!!! Группа захвата вылетает в Минск. Ждите!» — подписал ролик Крутой.

Он начал здороваться со всеми, попутно обвинив товарищей в его обсуждении за спиной и отдельно высказав претензии Ани Лорак за то, что она не читает его сообщения.

Когда для приветствия с Киркоровым встал Лазарев, исполнители крепко обнялись, при этом поп-король мило назвал молодого коллегу.

«Маленький мой», — сказал он и поцеловал артиста в щеку.

Когда пришла очередь Баскова, Киркоров поцеловал и его, произнеся: «Ну, здравствуй, Колюня».

В комментариях к видео написали свои отзывы некоторые знаменитые коллеги артистов. Например, певица Алсу призналась, что обожает репортажи Крутого, а оперная дива Анна Нетребко передала всем привет.

Игорь Крутой опубликовал в своем аккаунте сразу несколько видео из путешествия звездной компании в Минск и обратно. В других роликах также можно увидеть, как общаются между собой известные представители российской эстрады в неформальной обстановке.

После минского концерта Крутой и Басков устроили в аэропорту потасовку. В роли оператора, запечатлевшего перебранку, выступил Лазарев.