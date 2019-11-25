Марш против гражданской войны в Ла-Пасе поддержал самозванку Жанин Аньес

Сотни жителей столицы Боливии, Ла-Паса, устроили шествие по главному проспекту города. В ходе шествия они выкрикивали лозунги с требованием остановить гражданскую войну, которая разгорается в Боливии. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Шествие стартовало 24 ноября в 15.00 от площади 25 мая (Plaza Mayor y Plaza de Armas), после чего свернуло на проспект 16 июля (Avenida 16 de Julio) и вышло к зданию ведущего Университета Майор де Сан Андрес (Universidad Mayor de San Andres). С собой участники несли как государственный флаг Боливии, так и Випала — разноцветное знамя индейцев аймара (одно из племен инков, проживавших на этой территории). С 2009 года внутри Боливии Випала используется наравне с официальным флагом, но является лишь дополнением к нему.

Большинство демонстрантов отмечают, что не имеют никакого отношения к сторонникам или противникам вынужденного покинуть Боливию президента Эво Моралеса, однако они «не могут остаться безучастными к тем событиям, которые происходят». При этом было очевидно, что марш организован правительством и проходил под патронажем местной власти.

«Конечно, мы сочувствуем Эво Моралесу, но мы также хотим мира, хотим, чтобы все вернулись к нормальной жизни. У нового президента есть воля, потому что ситуация сейчас неспокойная, она очень сложная. У нас много конфликтов», — сказала активистка Марьяна в интервью корреспонденту ФАН.

Другие участники шествия отмечают, что столкновения сторонников и противников Моралеса приводят к кровопролитию, которого хотелось бы избежать и именно поэтому было организовано шествие.

«Сейчас это страх у населения, потому что некоторые вооруженные группы поддержали Эво Моралеса, а с другой стороны действует армия. Мы не будем драться или убивать, мы хотим сохранить жизнь и демократию», — сказала ФАН другая активистка, которая представилась как Фатме.

10 ноября президент Боливии Эво Моралес подал в отставку и объявил о проведении досрочных выборов. Данное заявление было сделано на фоне массовых беспорядков, инспирированных США, и соответствующего требования главнокомандующего армии Боливии Уильямса Калимана. Фактически армия совершила государственный переворот, который был поддержан США и Лигой американских государств. Исполняющим обязанности президента Боливии провозгласила себя Жанин Аньес, сенатор боливийского парламента, ее кандидатуру также поддержали США и армия.

После этого госсекретарь США Майк Помпео порекомендовал Моралесу «держаться в стороне от новых выборов», однако с этим не согласились сторонники социалиста Моралеса, который также вышли на улицы боливийских городов.

Примечательно, в отличие от предыдущей новые власти не стесняются применять стрелковое вооружение против демонстрантов, буквально расстреливая боевыми патронами протестующих на улицах. В ответ оппозиция мобилизуется, также создавая боевые отряды, что означает гражданскую войну между сторонниками социалистов под флагами МАС (Movimiento al Socialismo — движение к социализму) и правыми, которых поддерживает армия и США. Особенно остро это сейчас проявляется в районе городов Кочабамба и Санта-Круз, где чаще всего происходят столкновения социалистов с армейскими подразделениями.

Согласно местному законодательству, полномочия президента в случае отставки мог исполнять вице-президент, председатель Сената или глава палаты депутатов. Однако на всех них было оказано давление со стороны армии и США, после чего они сложили полномочия вместе с Моралесом.

14 ноября стало известно о выступлениях сотен граждан в городе Ла-Пас против сенатора Аньес. Протестующие требовали ее отставки. Акцию протеста поддержали представители некоторых профсоюзов — они ратуют за возвращение Эво Моралеса.

Затем тысячи граждан организовали марш на столицу, чтобы изгнать самозванцев из правительства и привлечь военных к суду за расстрелы демонстрантов. Марш социалистов на столицу еще продолжается, раздаются призывы блокировать ее, что уже вызвало рост цен и нехватку продуктов в Ла-Пасе.

ФАН следит за развитием событий.