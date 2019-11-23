Россия обсуждает поставки SSJ-100 с Норвегией и Турцией, заявил Мантуров

Москва, 23 ноября. Россия обсуждает с Норвегией и Турцией поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Диалог о поставках «суперджетов» идет действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет», — сообщил министр.

Напомним, 25 октября в СМИ появилась информация о том, что норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle договорилась с «Гражданскими самолетами Сухого» о поставке 40 самолетов SSJ-100. Ряд изданий со ссылкой на анонимные источники утверждали, что поставки пройдут в два этапа: сначала 10 SSJ-100 получит в лизинг аргентинская дочерняя компания Norwegian Air, а на втором этапе оставшиеся 30 воздушных судов получит головная компания. Кроме того, сообщалось, что Norwegian Air Shuttle просила разрешить ей летать по транссибирскому маршруту, а также хотела получить скидки на оплату таких полетов. При этом в самой Norwegian Air Shuttleв тот же день эту информацию опровергли, пишет «Газета.ру».

Напомним, Sukhoi Superjet 100 — это российский ближнемагистральный самолет. Воздушное судно способно преодолевать расстояние до 4,6 тыс. километров. SSJ рассчитан на перевозку 98 пассажиров. В середине сентября глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о возможном ребрендинге лайнера, указав на важность ухода от зависимости от иностранных комплектующих. Позже в ГСС сообщили, что в рамках комплексной модернизации SSJ могут переименовать.

В минувшем году самолеты Superjet несколько раз попадали в аварии. Крупнейшей стала авиакатастрофа в аэропорту «Шереметьево», жертвами которой стал 41 человек. После трагедии рейсы, которые должны были выполнять SSJ-100, начали массово отменять или откладывать, напоминает Infox.ru.