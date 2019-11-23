Галкин пожаловался на лишний вес после пира с Пугачевой

Москва, 23 ноября. Известный юморист Максим Галкин рассказал фанатам, как провел пятницу с супругой Аллой Пугачевой. Артист признался, что едва не раздавил весы после застолья.

Телеведущий на некоторое время решил, очевидно, «отдохнуть» от соцсетей, практически перестал публиковать в Instagram снимки и видео, однако недавно возобновил домашние репортажи. В одном из последних постов он поделился впечатлениями от выходного дня, проведенного в компании знаменитой жены.

Галкин показал подписчикам совместный с Пугачевой снимок и отметил, что в пятницу звездная пара решила выбраться из деревни в столицу. Там супруги посетили «ресторации», после пира в которых артист пожаловался на лишний вес.

«Отведали вкусностей, разносолов, неспешно пообщались с интересными людьми, потом еще поели и еще (…) А сегодня в бодром расположении духа я встал на весы и… раздавил их, потому что нельзя столько жрать», — написал юморист.

Напомним, что звездная пара обосновалась в подмосковной деревне Грязь. Осенью этого года замок Галкина и Пугачевой оказался в центре скандала. Соседи от артистов потребовали снести дом. Они указали на то, что здание построено с нарушением норм и правил.

А недавно Пугачева огорчила поклонников пессимистичным комментарием: звезда усомнилась, что доживет до совершеннолетия своей дочери Лизы. Сейчас народной артистке СССР 70 лет, ее мужу Галкину — 43 года. Пара воспитывает двойняшек.