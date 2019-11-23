Эксперты пояснили, почему Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Чиновники Гааги сознательно затягивают процесс по инциденту в Керченском проливе в интересах Украины, поскольку именно ей нужно громкое и продолжительное судебное разбирательство. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Нерешенные разногласия

Украина и Россия не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала Организации Объединенных Наций (ООН) по морскому праву в Гааге. Об этом сообщает российский МИД.

Заседание состоялось 21 ноября. Оно носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов: статуса и порядка работы арбитража, а также правил процедуры.

«Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них», — сообщают в МИД.

Сообщается, что теперь арбитраж должен сам определиться по «зависшим вопросам», включая разделение процесса на два этапа: юрисдикционный и субстантивный. В ходе первого устанавливается, обладает ли арбитраж компетенцией рассматривать дело, а второй — разбирательство по существу.

МИД РФ отмечает, что Россия твердо и последовательно настаивает на необходимости такого разделения.

25 ноября 2018 года три корабля украинских BMC вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не реагировали на требования пограничной службы ФСБ остановиться. В результате украинские корабли и их экипажи (24 моряка) были задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело. Позже суд арестовал всех моряков и отправил в Москву. В апреле срок предварительного расследованияпродлили на четыре месяца — до 25 августа.

Порошенковский ход

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что президент Украины Владимир Зеленский уже продемонстрировал то, что он более эффективный менеджер нежели Петр Порошенко. Он готов и может договариваться с Россией — не владея при этом кондитерской фабрикой в Липецке.

«Так чего же он при этом наступает на те же грабли, что и Петр Порошенко? Гаага — это порошенковский ход Украины. А Украина Зеленского должна откреститься от столь нерадивого прошлого и не продолжать его. Суд в Гааге носил технический характер, и толку не принес, в том числе и в улучшении российско-украинских отношений. Добавил ли он личных очков Владимиру Зеленскому? Нет, конечно. В то время, когда Игорь Коломойский говорит о развороте в сторону России, Киев продолжает судиться с нашей страной. Это геополитически неверно. Зеленский после возвращения украинских судов обязан отозвать исковые заявления из международных судов. Иначе не по-джентльменски получится. Да и подставит многих», — добавил Антон Бредихин.

Политолог Максим Жаров выразил мнение, что итоги первого заседания гаагского арбитража по делу об инциденте в Керченском проливе абсолютно логичны и ожидаемы. Стороны и не могут договориться по общей квалификации этого инцидента, поскольку у России и Украины диаметрально противоположные точки зрения на статус Крыма.

«Поэтому странно, что гаагский арбитраж предлагал на первом заседании России и Украине хоть как-то договориться. Со стороны чиновников Гааги это похоже на сознательное затягивание процесса в интересах Украины, поскольку именно ей и нужно громкое и продолжительное судебное разбирательство, в основе которого лежит вопрос о статусе Крыма», — пояснил Максим Жаров.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в родную гавань. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Как отметил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев, возникает стойкое ощущение, что Киев не совсем рад тому, что российская сторона передала украинские суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», так как это дает Москве преимущество перед грядущей встречей в «нормандском формате», запланированной на начало декабря. Этот шаг дает Москве моральное преимущество, показывает расположенность стороны к диалогу и компромиссу.

«Президент Зеленский, с одной стороны, рад, что ему удалось вернуть украинских моряков и суда, а с другой стороны, таким образом он теряет важные козыри, которые давали возможность оказывать давление на Москву. Поэтому украинская сторона теперь будет максимально придирчиво вести себя в международном трибунале ООН по морскому праву, затягивая и замораживая рассмотрение ситуации, выдвигая перед российской стороной невыполнимые и нереалистические условия. В таких условиях достичь договоренностей по спорным вопросам и закрыть это дело не только фактически, но и юридически, не представляется возможным», — пояснил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, Киев хочет сохранить возможность использовать этот кейс в будущем для давления на Москву, но это уже будет невозможно сделать. Для Франции и Германии шаги Москвы показывают расположенность к диалогу. Политолог предположил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон посоветуют своему украинскому коллеге поскорее закрыть вопрос с Керченским проливом, чтобы побыстрее начать решать более серьезные вопросы — как вопрос продления транзитного соглашения по газу, так и вопрос Минских соглашений.

«Москва ожидает, что до декабрьской встречи в «нормандском формате» произойдет решение вопроса с российскими судами «Норд» и «Механик Погодин», ситуации с арестами которых также являются наследием политики Порошенко. Киеву было бы выгодно пойти на компромисс по конфликту в Керченском проливе и поскорее закрыть рассмотрение этого дела в Гааге, сосредоточившись на более важных вопросах, но Владимир Зеленский в этих вопросах оглядывается на внутреннюю аудиторию», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт отметил, что в ближайший год новому президенту Украины придется идти на непопулярные шаги, в том числе и по реализации «формулы Штайнмайера», а это однозначно негативно скажется на его рейтинге.

Поэтому, считает политолог, задача у Киева стоит непростая — нужно идти на компромисс с Москвой и выполнять Минские соглашения, но одновременно поддерживать реноме защитника украинских интересов. Последнее означает, что Зеленский не может позволить себе открытый и прямой диалог с Москвой. Он вынужден подыгрывать патриотической аудитории и медийно защищать интересы Украины, например, по «туалетному спору».

«Лидеры Европейского союза в лице Франции и Германии изначально по керченскому конфликту занимали умеренную позицию. А после возвращения моряков и судов этот конфликт по сути уже исчерпан. Разбирательства в Гааге будут иметь уже значение только в рамках двусторонних отношений между Россией и Украиной», — считает Евгений Валяев.

Эксперт считает, что Париж и Берлин оценят еще один позитивный шаг со стороны Москвы в сторону Киева, ведь Россия не только вернула задержанные украинские судна, но и вернула старый формат работы Керченского пролива и всего Азовского моря. Политолог напомнил, что после задержания судов «Норд» и «Механик Погодин» украинские порты лишились серьезного объема работ, так как Россия начала тщательнее досматривать следующие в украинские порты корабли, на что уходило время и вызывало задержку в движении судов. От этого пострадали Мариуполь и Бердянск, жители этих городов были очень недовольны, ведь их морские порты оставались без работы.