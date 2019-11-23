Аксенов заявил, что новая власть Украины не изменила отношение к Крыму

Симферополь, 23 ноября. Политика Украины в отношении крымского полуострова с приходом новой власти не изменилась, «маразм крепчает». Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Выступая перед студентами факультета управления и политики МГИМО, Аксенов констатировал, что украинская сторона продолжает действовать в отношении Крыма назло России.

«К сожалению, маразм крепчает на Украине​​​. Сегодня ситуация не изменилась. Мы видим, что все оценивается только с одной точки зрения, как сделать нам хуже и максимально нагадить российскому Крыму, не дать развиться, соответственно, поставить максимум барьеров», — сказал он.

По мнению главы региона, с точки зрения международной повестки давление на Крым не прекращается.

«Но мы двигаемся вперед. Развиваем все направления», — уточнил Аксенов.

Напомним, Крым стал российским регионом по итогам народного референдума в 2014 году. Подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией и не оставляет претензии на него.

Руководство России неоднократно подчеркивало, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН выбрали этот путь для полуострова. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

23 октября Аксенов заявил о готовности Крыма к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной, а 25 октября подтвердил свою готовность к переговорам с украинскими властями о признании российского статуса полуострова.