Медведев пригрозил депутатам исключением из ЕР за невнимание к жалобам от граждан

Москва, 23 ноября. Ни одно обращение от граждан в комиссию по этике партии «Единая Россия» не должно остаться без внимания, реакция на нарушение этических норм будет жесткой, вплоть до исключения из партии. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на партийном съезде.

Он с сожалением отметил, что ситуации, когда люди сталкиваются с недостойным поведением представителей партии, иногда случаются, и теперь граждане могут сообщать о них в специальную комиссию по этике.

Медведев объяснил, что она ведет работу и в удаленном режиме. На сайте партии есть вкладка, через которую можно отправить в комиссию свое обращение. По его словам, за текущий год поступило более 150 сообщений.

Премьер выразил надежду, что на каждое из них последует адекватная реакция, и подчеркнул, что ни одно обращение не должно остаться без внимания.

«Мы и дальше будем следить за тем, как ведут себя отдельные члены партии, реакция на нарушение этических норм будет жесткой, вплоть до исключения из партии», — пригрозил он.

Съезд «Единой России» проходит в Москве 23 ноября. Ожидается, что его участники подведут итоги деятельности партии за период с последних федеральных парламентских выборов в 2016 году и определят задачи на следующий период до 2021 года.

Ранее стало известно, что Медведев вручил билеты партии губернаторам регионов и крупнейшим бизнесменам России. Так, например, их получили глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев и руководители Брянской и Мурманской областей Александр Богомаз и Андрей Чибис.

Глава государства, Владимир Путин, выступая на съезде, отметил, что «Единая Россия» должна добиваться справедливости и нужных для граждан решений, а не быть покладистой к руководителям любого уровня.