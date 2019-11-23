Бутман осудил объявленный Ротару бойкот

Москва, 23 ноября. Саксофонист Игорь Бутман поддержал намерение народной артистки СССР Софии Ротару выступить в России для своих поклонников. Музыкант осудил бойкот, объявленный украинской исполнительнице.

Эстрадная певица Ротару с 1973 года выступала в программе «Песня года», однако в прошлом декабре отказалась давать концерты в России после введения на Украине военного положения. Позже она объяснила, что «не хотела накалять ситуацию и провоцировать соотечественников».

Недавно стало известно, что в следующем месяце Ротару вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля «Легенды Ретро FM», передает радио Sputnik.

Как отметил Бутман, Ротару не следовало делать громких заявлений об отмене концертов в России. Он объяснил ее поступок эмоциональностью, присущей многим артистам. Саксофонист считает, что чувство патриотизма определенно нужно проявлять, но в «правильные моменты».

«Пусть приезжает, выступает, поет для тех поклонников, которые ее любят. Не надо игнорировать», — сказал музыкант.

Бутман уверен, что деятели культуры должны помогать налаживать отношения между странами и быть при этом вне политики.

Ранее известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что 72-летняя певица возвращается на российскую сцену ради встречи со своими фанатами, а не для заработка. Он считает, что Ротару любит Россию, однако из-за своего украинского гражданства стала «заложницей» политики, пишет НСН.

Несмотря на поддержку, которую оказали артистке ее коллеги по цеху, нашлись и те, кто раскритиковал ее поступки. Прозвучала даже инициатива лишить Ротару звания Народной артистки СССР.

Как напоминает «Ридус», военное положение ввел на Украине экс-президент Петр Порошенко 26 ноября после провокации ВМСУ у берегов Крыма.