Путин объяснил, как «Единая Россия» должна доказать свое лидерство

Москва, 23 ноября. «Единая Россия» должна доказать свое лидерство заботой о людях и укрепить состоятельность в ежедневном режиме общения с гражданами, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 19-го съезда партии.

«Партия не раз проявляла волю, доказывала свою правоту, предлагала объединяющую повестку, в основе которой — свобода и благополучие человека, патриотизм, традиционные наши ценности, сильное гражданское общество и сильное государство», — подчеркнул российский лидер.

Президент РФ заявил, что работа партии заключается в том, чтобы быть вместе с людьми, знать их нужды, запросы, проблемы. Необходимо реагировать на запросы граждан незамедлительно, помогать и защищать их.

«Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», — добавил Путин.

Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании, заявил, что партия должна подойти к выборам 2021 года «на пике сил и возможностей». Медведев подчеркнул, что партии необходимо критически оценить свой опыт и обновить программу: дать простор новым идеям, новым лицам и методам.

«Наша цель, как и прежде, — выиграть. Честно. Уверенно. Безоговорочно. Пусть наши соперники утешаются формулой, что «важна не победа, а участие». Мы должны быть настроены только на победу», — заявил Медведев.

Кроме того, глава Кабмина оценил практику участия в выборах самовыдвиженцев. Медведев посоветовал членам партии выйти из нее, если они собираются идти на выборы как самовыдвиженцы.

«Считаю, что кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии. Освободить место тем, кто верит в будущее партии, кто готов работать в партии, работать на всю страну», ― добавил Медведев.

Съезд «Единой России» проходит в Москве в субботу. Ожидается, что участники съезда подведут итоги деятельности партии за период с последних федеральных парламентских выборов в 2016 году, а также определят задачи на следующий период до 2021 года.