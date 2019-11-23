Министр обороны Украины заявил о планах «убить призыв» и раздать оружие населению

Киев, 23 ноября. Минобороны Украины на полном серьезе объявило о планах полностью «убить» призыв на срочную службу в ВСУ и раздать оружие жителям страны. Об этом рассказал глава министерства Андрей Загороднюк.

«Точной даты (отмены призыва и перехода на контрактную армию. — Прим. ФАН) пока нет. Но я надеюсь, что мы ее скоро озвучим. Это не будет сразу, призыв сначала будет просто уменьшен», — уточнил он в интервью одному из украинских изданий.

По его мнению, такая реформа ВСУ «очень хорошо согласуется с территориальной обороной». Загороднюк объяснил, что при нормальном развитии территориальной обороны необходимости в призыве на Украине просто не будет.

«Как бы мы успешно не реформировали 250 тысяч человек, этого недостаточно. Мы хотим «убить» призыв, это наш план», — подчеркнул министр.

По словам Загороднюка, работать это будет следующим образом: «Если заходит оккупант, его за каждым углом должен ждать человек с автоматом или с чем угодно, чтобы враг не мог расслабиться ни на секунду.

«Это наша задача», — заключил он.

Однако украинцы, которым Загороднюк планирует раздать оружие, этот план не оценили. Острой критике его подвергли, в частности, авторы Telegram-канала «Черговий ООС» («Дежурный по ООС», ООС - операция объединенных сил, которую Киев проводит ЛНР и ДНР в Донбассе. — Прим. ФАН)

«Ежедневных гранат нам мало, так давайте еще стволы раздадим в надежде, что их применят исключительно в случае вторжения?»,«А этот баран не подумал, что «человек с автоматом за каждым углом», если захочет, может «ждать» не только оккупанта, но и свою армию и правоохранительные органы?» — задались они вполне резонными вопросами.

Отметим, что из-за гражданской войны в Донбассе, которая длится вот уже более пяти лет, нелегальный оборот оружия на Украине набирает обороты. Причина проста — солдаты ВСУ и участники националистических добробатов разворовывают оружие в зоне конфликта, а затем перепродают.

На минувшей неделе телерадиокомпания «Би-би-си» сообщила о том, что оружие и боеприпасы, которые страны НАТО поставляют на Украину в рамках военной помощи очень быстро возвращаются обратно в Европу, а это очень сильно подрывает безопасность европейцев. Срабатывает закон бумеранга: на Украине оружие воруют, а потом по отлаженным преступным каналам поставляют обратно в европейские государства. К примеру, в Швеции использование взрывных устройств уличными бандами уже сопоставимо по масштабам с боевыми действиями.



