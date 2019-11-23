Обезглавленное тело мужчины в парике и женской одежде нашли в Чите

Чита, 23 ноября. Обезображенный труп человека нашли на железной дороге в Чите, сообщили в пресс-службе линейного управления МВД на транспорте.

Тело мужчины в женской одежде нашли ночью 23 ноября. Машинист грузового поезда вызвал правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили голову погибшего в парике недалеко от платформы. Рядом лежала дамская сумочка.

Убитым оказался 35-летний житель Лесного Городка. Полиция расследует обстоятельства гибели человека, пишет Чита.Ру.

Ранее сообщалось, что в Таиланде нашли тело пропавшей миллонерши. Женщину умертвили, затем залили в бетон и поместили в холодильник.