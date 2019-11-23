Нарышкин считает США причастными к событиям в Боливии

Москва, 23 ноября. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что журналисты причастны к политическому кризису в Боливии. Журналисты поинтересовались, причастны ли США к политическому кризису в Боливии.

«Да, участвуют», — сказал он.

Нарышкин подчеркнул, что ситуация в стране будет урегулирована не скоро.

«Качаться будет долго», — уточнил он.

Как пишет РИА Новости, руководитель Службы внешней разведки добавил, что США необходим политический кризис, чтобы «сменить политический вектор» в Боливии.

Ранее исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что новая власть страны признает в качестве президента Венесуэлы предводителя оппозиционеров Хуана Гуайдо, а не Николаса Мадуро. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, в ответ на данное выступление, подчеркнула, что временное правительство не имеет права на такие заявления.

Глава МИД Боливии Лонгарик 15 ноября также объявила о выходе своей страны из Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА). Помимо этого, около 80% дипломатических работников, назначенных бывшим президентом Эво Моралесом были освобождены от своих должностей, так как согласно мнению Лонгарик, они были не столько дипломатами, сколько агентами влияния Моралеса.

Эво Моралес объявил об отставке с поста президента Боливии на фоне протестов после его победы на выборах, так как подсчет голосов вызвал замечания со стороны боливийской оппозиции, а также со стороны Организации американских государств, которые были наблюдателями за процессом голосования.

13 ноября, роль временно исполняющей полномочия президента Боливии взяла на себя сенатор Жанин Аньес. Согласно местному законодательству, полномочия президента в случае отставки мог исполнять вице-президент, председатель сената и глава палаты депутатов, однако они все сложили полномочия вместе с Моралесом.

14 ноября стало известно о выступлениях сотен граждан в городе Ла-Пас против сенатора Жанин Аньес. Протестующие требовали ее отставки. Акцию протеста поддержали представители некоторых профсоюзов – они ратуют за возвращение Эво Моралеса.