Волочкова шокировала фанатов видео с топором

Москва, 23 ноября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова шокировала пользователей Instagram видео, на котором она, источая пар после бани, решила охладиться в ледяной купели. Правда, для этого ей предварительно пришлось прорубить заледеневшую поверхность воды топором.

Балерина дождалась первых морозов и обрадовалась возможности погрузиться на улице в ледяную воду. Разогретая после банных процедур, танцовщица в полотенце с вениками вышла во двор своего особняка, чтобы нырнуть в любимую купель, но поняла, что сразу этого сделать не получится.

«Сегодня еще больше замерзла купель. Видимо, приближается зима», — отметила наблюдательная артистка, увидев лед на поверхности воды.

Однако Волочкова не растерялась и со словами «на мой взгляд, исправимая ситуация» взяла топор и принялась делать прорубь.

Стоит отметить, что кадры с купанием экс-примы Большого театра в бочке с холодной водой для пользователей соцсети давно стали привычными. Волочкова неоднократно выкладывала в Сеть фото и видео своих водных процедур.

«Ледяная купель Волочковой», — подписала новый пост балерина.

Ниже она задала подписчикам вопрос, не холодно ли им смотреть этот ролик. К слову, некоторые отметили, что действительно почувствовали холод, когда увидели «моржиху» Волочкову, а другие решили оставить язвительные комментарии.

«Мужика, что ли, в доме нет? Сама топором работает. Итак еле живая», — заметил пользователь ri.ck4280. «Не женское это дело — лед рубить», — написала lili4cka_arbuzik. «Больная женщина», — диагностировал vladimir_batash. «Клоун!!!» — tatiana.prokopchik «Не холодно! Противно!» — заявила borkinainna.

В начале октября балерина также выкладывала видео со своей знаменитой купелью. Тогда она снялась, прикрывшись парными вениками, украшенными желтой осенней листвой, напоминает НСН, однако подписчики посчитали, что артистка была "навеселе". Подозрения в употреблении горячительных напитков были вызваны поведением звезды, ее речь была заторможенной, а поведение игриво-восторженным. Пользователи не смогли оставить видео без комментариев и прозвали Волочкову «пьяной вишней в купели».

Позднее, в середине месяца, Волочкова из бочки поговорила с подписчиками о деньгах, прикрыв грудь банными вениками.