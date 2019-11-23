Савченко предрекла Украине исчезновение с карты мира

Киев, 23 ноября. Принятие закона об отмене моратория на продажу сельхозземель и распродажа паев иностранным гражданам приведут к уничтожению Украины, уверена экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По ее мнению, если рынок земли действительно будет запущен, независимая Украина просуществует считанные годы.

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — заявила Савченко.

Она предрекла Украине упадок и «исчезновение» и отметила, что когда жители страны и ее власти поймут, к чему привело принятие закона о рынке земель, будет слишком поздно.

«У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего. Вот такая большая проблема, но я верю, что мы сможем это остановить», — констатировала экс-депутат.

Напомним, в середине ноября парламент Украины в первом чтении принял законопроект, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Для окончательного утверждения документа депутаты проведут еще одно чтение. Отменить запрет на продажу сельхозземель планируют с 1 октября 2020 года.

Законопроект предполагает, что собственниками земель могут быть только украинские физические и юридические лица, муниципалитеты и государство, пишет НСН. При этом, в отличие от первоначального варианта закона от Минэкономики, согласно принятому в первом чтении законопроекту, иностранцы не допускаются к покупке земли до 1 января 2024 года. Однако для них в законе оставили немало лазеек.

Документ уже подвергли критике многие украинские общественные и политические деятели, передает телеканал «360». К примеру, депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о «продаже Украины», а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что отмена моратория нарушает конституцию страны.

Отметим, что мораторий на продажу сельхозземель был введен на Украине 18 лет назад. Уже несколько лет Международный валютный фонд (МВФ) требует от Киева проведения земельной реформы, но власти страны затягивают принятие решений по этому вопросу.