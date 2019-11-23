Микки Рурка застукали в компании русской модели

Нью-Йорк, 23 ноября. Американский актер Микки Рурк всегда питал слабость к русским девушкам. Голливудскую звезду заметили в компании очередной россиянки в одном из ресторанов Нью-Йорка.

Как сообщает портал Page Six, 67-летний актер провел вечер в компании некой Ольги, при этом актер выглядел как «ковбой», сообщил источник портала. Рурк весь вечер гладил девушку по волосам и обнимал ее. Когда актер ненадолго вышел, девушка стала громко говорить по телефону по-русски. По словам очевидцев, возраст девушки не превышает 26 лет. Знакомые Микки Рурка назвали девушку «близким другом» актера.

Ранее Микки Рурку уже приписывали романы с моделями Александрой Волковой и Евгенией Володиной. А в последние десять лет спутницей актера была модель Анастасия Макаренко. Однако пара уже давно не появлялась на публике вместе. Видимо, голливудский актер решил найти новую даму сердца.

Ранее стало известно, что звезда Голливуда Джонни Депп не смог добиться расположения русской танцовщицы Полины Глен, девушка отказалась выходить за актера замуж и вернулась в Санкт-Петербург. причиной расставания 24-летней танцовщицы и 56-летнего актера стало повышенное внимание репортеров к его персоне, к чему петербурженка оказалась не готова. Кроме того, сказались и бесконечные суды Джонни Деппа с его экс-женой Эмбер Херд.