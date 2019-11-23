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Медведев вручил билеты «Единой России» губернаторам регионов и крупнейшим бизнесменам РФ

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Медведев вручил билеты «Единой России» губернаторам регионов и крупнейшим бизнесменам РФ

Москва, 23 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, а также руководители Брянской и Мурманской областей Александр Богомаз и Андрей Чибис получили сегодня партийные билеты «Единой России».

Их вручил премьер-министр РФ и председатель партии Дмитрий Медведев.

«Это древняя, уходящая еще в советские времена традиция», — заявил он на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии.

Партбилеты также получили и крупнейшие представители российского бизнеса, в частности, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и заместитель гендиректора ОАО РЖД Александр Шаханов. Медведев обратил внимание, что главы регионов, возглавившие списки ЕР на выборах в регионах в этом и предыдущие годы, приняли решение «работать и дальше внутри партии».

Он также напомнил, что в 2021 году в России пройдут выборы в Госдуму, и цель ЕР, как и прежде, победить на них честно, уверенно и безоговорочно. 

«Перед выборами надо сделать партию практически неуязвимой для политических оппонентов, открытой для россиян, обновить программу», — подчеркнул премьер-министр.

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