Медведев вручил билеты «Единой России» губернаторам регионов и крупнейшим бизнесменам РФ

Москва, 23 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, а также руководители Брянской и Мурманской областей Александр Богомаз и Андрей Чибис получили сегодня партийные билеты «Единой России».

Их вручил премьер-министр РФ и председатель партии Дмитрий Медведев.

«Это древняя, уходящая еще в советские времена традиция», — заявил он на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии.

Партбилеты также получили и крупнейшие представители российского бизнеса, в частности, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и заместитель гендиректора ОАО РЖД Александр Шаханов. Медведев обратил внимание, что главы регионов, возглавившие списки ЕР на выборах в регионах в этом и предыдущие годы, приняли решение «работать и дальше внутри партии».

Он также напомнил, что в 2021 году в России пройдут выборы в Госдуму, и цель ЕР, как и прежде, победить на них честно, уверенно и безоговорочно.