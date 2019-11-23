Появились подробности ожесточенного обстрела жилых кварталов Алеппо

Дамаск, 23 ноября. Вечером, 21 ноября, жилые кварталы районов Азамия, Салах-ад-Дин, Джамилият, Хамдания и Сейф-ад-Дауля сирийского города Алеппо подверглись мощному артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков, контролирующих юго-западные окраины города. Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать на месте событий и выяснить все подробности происшествия.

Очевидцы сообщают о десятках минах и реактивных снарядов, взорвавшихся вблизи многоквартирных домов и на оживленных улицах.

В результате обстрела погибли пять мирных жителей, включая восьмилетнего ребенка. Более 30 человек получили ранения различной степени тяжести, шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии, среди них девятилетняя девочка, которая осталась сиротой.

Пострадавшие доставлены в Университетский госпиталь и госпиталь Рази города Алеппо, сирийские врачи борются за их жизни. Также в результате разрывов реактивных снарядов и мины повреждены несколько гражданских машин и фасады жилых домов.

Предположительно обстрел произвели боевики «Свободной сирийской армии» (ССА), контролирующие район Лес Асада (юго-западней Алеппо).

Известно, что один из снарядов попал в машину в районе Салах-ад-Дин, убив таким образом несколько человек, находящихся в салоне, а также ранив нескольких пешеходов. Снаряды, упавшие в районе Азамия, убили еще одного человека. Шесть мирных жителей пострадали. Все они были госпитализированы. Ракетные снаряды, приземлившиеся в районе Джамилят, ранили трех человек, а также повредили частное имущество.

Террористические атаки в районе Алеппо происходят практически каждый день — мирные жители страдают не только от боевиков «ан-Нусры» (деятельность запрещена в России), но и от бойцов «Сирийской свободной армии» (ССА).