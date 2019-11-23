Рабочая группа генсовета «Единой России» поддержит НКО и гражданских активистов

Москва, 23 ноября. Одна из рабочих групп генсовета «Единой России» поддержит гражданских активистов и некоммерческие организации (НКО). Об этом заявил депутат Государственной думы Сергей Боярский.

В субботу на площадке съезда «Единой России» сопредседатель центрального совета сторонников партии напомнил, что координирует центр поддержки гражданских инициатив, который сформировали прошлой осенью.

«У нас уже приличный портфель реализованных совместно с некоммерческим центром социально ориентированных проектов по всей стране самой разной направленности», — отметил Боярский.

Депутат уточнил, что создаваемая рабочая группа займется еще более широким спектром помощи гражданским активистам, НКО и общественным структурам.

В Москве в 19-ом съезде партии на ВДНХ принимают участие около двух тысяч человек. Одной из главных тем мероприятия является подготовка к выборам в Государственную думу 2021 года. Ожидается, что в ходе съезда будут определены задачи на период до следующей избирательной кампании.

На ВДНХ прибыл президент России Владимир Путин. На пленарном заседании глава государства назвал самой важной задачей «Единой России» реализацию национальных проектов. Он отметил, что партия никогда не боялась ответственности и трудных решений, необходимых для страны.