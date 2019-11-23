На Украине рассказали, почему люди массово бегут из страны

Украина откинута на несколько десятилетий назад; бегство людей за границу — это лишь следствие. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал бывший депутат Одесского областного совета Алексей Албу.

Страшнее коррупции

Массовый отток украинцев в другие страны страшнее коррупции. Такое заявление в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» сделал киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд.

Он отметил, что Украина лишается специалистов и наиболее активных людей, которые могли бы строить государство. Аргумент о том, что украинцы присылают на родину миллиарды долларов, Меламуд назвал смешным, потому что эти деньги всего лишь помогают поддерживать экономику.

Кроме того, Меламуд обратил внимание на то, что переехавшие в другие страны украинцы начинают привыкать к жизни в том государстве, где они работают, затем они перевозят туда и свои семьи.

На сезонные работы за границу каждый год отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос, продолжая увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации на самой Украине.

«Многие люди молчали»

Как отметил Алексей Албу, на Украине сохранился огромный пласт общества, который не вовлечен в полной мере в политическую и общественную жизнь страны. На плечах таких людей зачастую строится государственность: они работают, занимаются бизнесом, это люди творчества и коммерсанты, самозанятые, служащие и простые рабочие. Они не участвуют в маршах за или против Майдана, они не баллотируются в депутаты и не входят в общественные советы при главах облгосадминистраций. Однако эти люди прекрасно видят, что происходит со страной.

«Два, три, или четыре года назад было немыслимо высказываться против действующего на тот момент политического курса, потому что каждое подобное публичное заявление расценивалось как предательство страны, содействие врагу и вообще, чуть ли не приравнивалось к пособничеству терроризму. Многие люди молчали, так как в украинской политике не осталось ни одной партии или организации, способной твердо выступить против курса на усиление неолиберальных реформ, против разгула ультраправых банд, против распродажи остатков государственной собственности», — пояснил Алексей Албу.

Он заметил, что с приходом к власти Владимира Зеленского наблюдается некая оттепель. И заявление Александра Меламуда тому подтверждение. Развал промышленности, тотальная коррупция, жесточайший инфраструктурный кризис — это все результаты реформ, начатых в девяностые, продолженных в двухтысячные и которые должны быть доведены до конца в следующем десятилетии. Естественно, данное положение дел беспокоит разных людей, в том числе и Меламуда.

«Украина действительно откинута на несколько десятилетий назад. Бегство людей за границу —это лишь следствие. Причина же кроется в неправильной экономической политике государства. Однако главный вопрос заключается не просто в описании проблемы, ее констатации, но в попытке ее разрешить: отстранить от власти реформаторов-неолибералов и восстановить плановую экономику», — заключил Алексей Албу.

Заметим, по мнению экспертов, в настоящее время украинская экономика находится на пороге серьезных трудностей, которые могут стать фатальными, если массовая миграция трудоспособного населения за рубеж продолжится, а финансирование внешними кредиторами прекратится.