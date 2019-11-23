Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников

Москва, 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин указал, как «Единой России» необходимо добиваться нужных для граждан решений.

«Вы же видите, сами знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое. На местах-то вы должны это видеть, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения», — объяснил Путин, выступая на пленарном заседании 19-го съезда партии.

Глава государства добавил, что «Единая Россия» должна добиваться справедливости, а не быть покладистой к руководителям любого уровня.

Кроме того, глава государства в ходе выступления назвал самой важной задачей «Единой России» реализацию национальных проектов. Президент РФ подчеркнул, что у партии нет морального права что-то недоделать или схалтурить, поэтому нужны нравственные ориентиры и готовность их отстаивать.

Съезд «Единой России» проходит в Москве в субботу. Ожидается, что участники съезда подведут итоги деятельности партии за период с последних федеральных парламентских выборов в 2016 году, а также определят задачи на следующий период до 2021 года.