Сирия, 23 ноября. Курдских боевиков подозревают в теракте в Ракке, который убил семь человек. Радикалы «Тахрир аш-Шам» обстреляли из миномета пригород Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, несут потери в Латакии в результате контратаки джихадистов, в Даръа потеряли двух военнослужащих.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают позиции сирийской армии в горных районах Латакии, в Алеппо обстреляли жилой квартал.

Курдские вооруженные группировки: в Ракке заняли у Айн-Иссы поселок и превратили его в свой опорный пункт, выгнав их него жителей, подозреваются в установке бомбы в Тель-Абъяде.

ВС Турции и союзные силы: на севере Ракки обменялись ударами с отрядами боевиков SDF.

Провинция Латакия

Вертолёты ВВС Сирии сбрасывают бочковые бомбы в предместьях города Кабана в районе Курдских гор на севере провинции, где расположены опорные пункты джихадистов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе группировки запрещены в РФ). Четверо военнослужащих САА были убиты и еще пять ранены в результате столкновения с боевиками, которые предприняли попытку контратаку в районе Кабаны и поселка Нусайбин, как сообщает агентство Baladi News.

Провинция Алеппо

Спорадические столкновения произошли между силами Сирийской свободной армии (САА) и отрядами радикалов «Тахрир аш-Шам» у поселка Мансура и в полях, принадлежащих международному центру сельскохозяйственных исследований ИКАРДА, которые расположены к западу от столицы провинции. Как сообщает портал Furat Post, боевики обстреляли позиции правительственных сил в окраинах города Кафр-Даиль, однако информации о потерях в рядах САА не поступало.

Район Хамдания в западном пригороде города Алеппо был обстрелян в очередной раз боевиками. Как сообщает портал Halab Today, под ударом минометных установок радикалов оказался жилой комплекс на 3000 квартир.

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что неизвестные вооруженные боевики совершили нападение на двух членов 4-ой дивизии Сирийской арабской армии (САА) на дороге, связывающей города Тафас и Аль-Ядуда у контрольно-пропускного пункта военной разведки. Источник также сообщил, что за несколько часов до этого неизвестные также совершили нападение на главу муниципалитета города Шаджара. Как отмечает корреспондент, это четвертый обстрел жилища представителей официальной власти в районе и на жизнь главы муниципалитета совершила покушения уже несколько раз. По данным SOHR, всего с июня 2019 года до сегодняшнего дня количество жертв возросло до 127 человек, из них 18 человек - гражданские, 64 сотрудника сил внутренней безопасности и САА, 24 бойца из числа бывших членов вооруженной оппозиции.

Провинция Ракка

В районе города Айн-Исса на севере провинции идут бои между отрядами протурецких сил и курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), как сообщает агентство Masar Press Net. Боевики SDF превратили деревню Дебс к западу от Айн-Иссы в свой военный пункт, выгнав оттуда всех жителей.

Как сообщает портал SOHR, в городе Тель-Абъяд раздался взрыв. В жилом квартале детонировала бомба, установленная в автомобиле. Есть пострадавшие и раненые, количество которых пока не установлено. В организации подрыва подозревают курдских радикалов, которые совершают вылазки в город. Различные источники указывают на не менее семи погибших.