Россиянам рассказали, как выйти на пенсию досрочно

Москва, 23 ноября. Россияне должны иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, а также не быть трудоустроенными, чтобы выйти на пенсию досрочно. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

Начать получать пенсию можно раньше срока, определенного пенсионной реформой, сообщает Deita. Иметь пенсионные выплаты в «дореформенном» возрасте человеку позволят несколько обстоятельств.

Во-первых, — предпенсионный возраст. Такая пенсия назначается не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста с учетом переходного периода. Во-вторых, — потеря работы. Причем свое рабочее место человек должен в прямом смысле потерять: из-за банкротства предприятия или его ликвидации, массовых сокращений или невозможности найти новое место.

Также важно посчитать годы трудовой деятельности. Их должно быть не менее 25 лет для мужчин и 20 — для женщин. В случае, если человек работал на особо опасном, вредном, тяжелом производстве, он должен выработать необходимый для определенного вида работ стаж.

Если все условия соответствуют вышеперечисленным, человек имеет право обратиться за назначением досрочной пенсии.

Сразу после расторжения трудовых отношений необходимо идти в центр занятости и честно посещать назначаемые собеседования. Если все попытки найти работы будут тщетными, человека официально признают пенсионером.

Ранее ПФР подтвердил права более 1,1 млн российских предпенсионеров на льготы, а в Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока.