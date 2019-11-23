Путин назвал самую важную задачу «Единой России»

Москва, 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин прибыл на съезд «Единой России» в Москве. Глава государства выступает на пленарном заседании 19-го съезда партии.

В ходе выступления Путин назвал самой важной задачей «Единой России» реализацию национальных проектов. Президент РФ подчеркнул, что у партии нет морального права что-то недоделать или схалтурить, поэтому нужны нравственные ориентиры и готовность их отстаивать.

«Единая Россия» никогда не боялась ответственности и трудных решений, необходимых для страны», ― заявил Путин.

Ожидается, что участники съезда подведут итоги деятельности партии за период с последних федеральных парламентских выборов в 2016 году. Кроме того, в ходе съезда будут определены задачи на период до следующей избирательной кампании 2021 года. Участники примут стратегию, которая позволит «Единой России» оставаться ведущей политической партией в стране.

Планируется, что в ходе мероприятия будут приняты и кадровые решения: обновлены генеральный и высший совет партии, а также изменена структура генсовета и исполкома.