Директор Ротару ответил на обвинения в адрес певицы

Москва, 23 ноября. Директор Софии Ротару прокомментировал идею лишить певицу звания Народной артистки СССР. Предложение появилось на фоне намерения певицы выступить в программе «Песня года».

Представитель Ротару Сергей Лавров назвал идею лишить певицу звания «заказной информацией». Лавров объяснил, что Ротару только один раз отказалась выступить на «Песне года» в России, потому что на Украине было введено военное положение. Артистку сопровождает целая группа помощников, в том числе и мужчин. Во время военного положения им был запрещен выезд из страны, объяснил директор певицы.

Кроме того, Лавров прокомментировал информацию о том, что Ротару спонсировала украинских военных. Директор Ротару объяснил, почему певицу хотят лишить звания Народной артистки СССР.

«Мы не понимаем, откуда взялась эта информация. То, что Ротару финансировала какие-либо военные истории, это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд», ― заявил представитель певицы в комментарии Ura.ru.

Он отметил, что певица не будет подавать в суд, потому что абсолютно неконфликтный человек. Что касается критики со стороны слушателей, что Ротару приедет в Россию ради денег, то Лавров назвал эти обвинения необоснованными.

«В этом году София Михайловна выступит только на «Песне года», а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте», ― добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что в декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля «Легенды Ретро FM». Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал планы певицы Софии Ротару выступить на российской сцене. Вассерман напомнил, что за время проведения украинскими силовиками операции в Донбассе Ротару пожертвовала ВСУ «сумму, ощутимую даже при ее доходах».