Легендарный Cirque du Soleil выступает в Москве со своим первым шоу на льду. ФАН-ТВ.

Канадский Cirque du Soleil прибыл со своим первым ледовым шоу в Москву. Выступление легендарной труппы проходит во Дворце спорта комплекса Лужники.

Перед зрителями предстал удивительный симбиоз пантомимы, фигурного катания, танца и музыки, насквозь пропитанный духом Франции. В шоу звучат композиции с кельтскими мотивами, одним словом – оно воплощает саму душу культурной Европы.

Это первое представление знаменитого цирка на льду. В нем в равной степени представлены акробатика и фигурное катание. Одна из сцен построена на принципе синхронного катания – по льду одновременно кружатся три пары. Эта так называемая «сцена ухаживания» – своего рода дань классическому фигурному катанию.

О том, как труппа пришла к идее представления на льду, как цирк развивается и «создает сам себя заново», рассказал артистический директор шоу Crystal Роб Тэннион.

«Цирк существует уже 35 лет, вы не представляете, какое огромное количество постановок за это время мы создали, оригинальных шоу, и каждый раз нам удавалось изобретать себя заново, расширять собственные границы, мы все время ищем, исследуем, и – почему бы нет? Почему бы не сделать спектакль на льду? Вот мы и снова изобрели себя заново, и снова изобрели заново жанр ледовых шоу. Понятно, что, создавая ледовое шоу, мы, естественно, сразу думали о том, что в нем будут работать лучшие фигуристы, самые талантливые – одиночники, парники, синхронисты, фигуристы и конькобежцы, которые делают экстрим на льду. И когда мы решили, что в этом шоу будут представлены в равной степени акробатика и ледовые виды спорта, мы тогда уже подумали, каким образом это органично было бы сочетать, и тогда уже набирали акробатов, и во время тренингов, перед тем, как они стали частью живого шоу, мы ежедневно обучали их фигурному катанию – у нас многие акробаты выходят на лед на фигурных коньках», — рассказал Роб Тэннион.

По всем гастролям перемещается полный состав цирка. Из города в город перевозят все оборудование. Оно помещается в 21 трейлер.

Интересно отметить, что в составе труппы нет человека, ответственного за свет. Все освещение автоматизировано. Проекции на льду синхронизированы с движениями исполнителей. Кроме того, в шоу используется система пространственного трекинга. Камеры с технической сетки на потолке концертного зала отслеживают световые маячки на костюмах артистов и посылают информацию в компьютер.

Фигуристка Николь Госвияни рассказала корреспонденту ФАН о том, каково это – быть частью труппы легендарного Cirque du Soleil.

«Я из города Санкт-Петербурга, я уже почти год здесь, моя роль – это альтер-эго Кристалл, это главный персонаж нашего шоу, и у меня еще много других ролей, у нас очень много ролей здесь, и я их, если начну перечислять, будет очень долго. Я вообще сейчас живу в Италии, уже на протяжении 5 лет, так как у меня муж итальянец. Мы попали в цирк, мы увидели, что проходит отбор, и это очень интересно нам стало, потому что Cirque du Soleil никогда с катком ничего не связывал, а тут фигурное катание и акробатика вместе совместились, мы очень обрадовались, прислали видео, прошли кастинг, и нас взяли. [Cirque du Soleil] Сказочный, я такого никогда не представляла, что у меня вообще в жизни так все перевернется. Учиться всегда можно много чему, я стараюсь всегда учиться всему новому… Находясь с акробатами вместе на одном шоу, можно научиться всему, что угодно, тут вообще просто лес учебы. И я, на самом деле, очень рада, потому что для меня это большая возможность и большое будущее для обучения, роста и как фигуристки, и как акробатки, потому что я могу чему-то еще учиться», — поделилась Николь.

В шоу используются белые рампы для экстремальных конькобежцев. Это уникальный номер du Soleil, нигде в мире он больше не повторяется. Его придумали непосредственно участники этого шоу. Рампа сверху покрыта синтетическом льдом – он не тает и хорошо скользит. Во время всего шоу играет живая музыка – если музыкантов нет на льду, значит, они играют из-за кулис.