РФ, Турция и Сирия обезвредят выпущенных курдами террористов ИГ, уверен эксперт

Москва, 23 ноября. Совместные усилия России, Турции и Сирии помогут сдержать террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1, которых выпустили из тюрем курдские боевики, заявил военный эксперт Борис Рожин.

Он напомнил, что сотни джихадистов оказались на свободе благодаря попустительству SDF, ведь именно курды занимались охраной тюрем, в которых содержались члены ИГ1 и их семьи.

«Но в SDF всегда говорили о том, что эта работа не является для них приоритетной. Поэтому вполне логично, что после начала операции «Источник мира» они просто бросили этим заниматься и фактически освободили боевиков «Исламского государства», — пояснил Рожин в комментарии «Политике сегодня».

Напомним, 17 ноября, Минобороны Турции обвинило курдских радикалов из SDF в освобождении более 800 боевиков «Исламского государства». В ведомстве указали на то, что курды заявляют, что якобы борются с ИГ, но на самом деле это не так. В конце октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что турецким военным удалось задержать порядка 200 террористов ИГ. Все они были освобождены при участии «Демократических сил Сирии».

Сейчас турецкие военные занимаются отловом сбежавших исламистов. 22 октября президент РФ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, регламентирующий порядок вывода курдских вооруженных формирований из зоны безопасности на севере Сирии.

Согласно документу, Москва и Анкара договорились о том, что российская военная полиция и сирийские пограничники будут содействовать выводу подразделений курдских боевиков и их вооружения на расстояние не менее 30 километров от сирийско-турецкой границы. На этот процесс было отведено 150 часов, после этого совместный российско-турецкий патруль приступил к патрулированию приграничной зоны.

1 Организация запрещена на территории РФ.