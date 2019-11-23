Глава ВФЛА подал в отставку

Москва, 23 ноября. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин передал президиуму Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) заявление об уходе с поста.

«Сейчас я передал президиуму заявление об уходе в отставку. Президиум будет избирать первого вице-президента, который будет исполнять обязанности президента ВФЛА. Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) в понедельник и в министерстве спорта РФ в среду. Больше я ничего не комментирую», — объяснил он.

Шляхтин принял решение об уходе после того, как против него и четырех других сотрудников ВФЛА были выдвинуты обвинения за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения антидопинговых правил.

На позицию временного главы ВФЛА претендуют несколько человек: глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко, главный тренер сборной России Юрий Борзаковский и спортивный директор организации Марина Купцова.

Напомним, Шляхтин возглавил Всероссийскую федерацию легкой атлетики в январе 2016 года. Он планировал восстановить членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), которое было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с крупнейшим в истории организации допинговым скандалом. Однако 23 ноября стало известно, что ассоциация приняла решение продлить срок отстранения ВФЛА.

Из-за дисквалификации национальной федерации российские легкоатлеты вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В связи с этим чемпионка Европы и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене резко прокомментировала отстранение Шляхтина. Спортсменка обратилась к министру спорта страны Павлу Колобкову и главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову со словами о том, что нужно заменять тех специалистов, которых уличили в использовании запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) методов, чтобы больше российских спортсменов не отстраняли от международных соревнований, передает «Газета.ру».