Берлин, 23 ноября. Снятый с выборов в МГД муниципальный депутат Сергей Власов стал новым главой московского отделения «Открытой России». Теперь именно он будет на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского заниматься радикализацией протестов в столице, обучать провокаторов и всячески пытаться «раскачивать лодку».

Власов, как и известная скандалистка Любовь Соболь, пытался попасть в Мосгордуму этим летом, но выборы с треском провалил. Народная поддержка у него была нулевая и он не смог преодолеть электоральный барьер. Однако судимый экс-глава ЮКОСа решил использовать Власова по-другому, а именно для создания сети по организации протестов.

По данным «Политики Сегодня», новый глава МО «Открытой России» регулярно выезжает в регионы, где обучает местных «оппозиционеров», как дестабилизировать обстановку, устраивать запрещенные митинги и так далее.

Сам Власов всем этим «премудростям» обучается на конференциях в Берлине. Именно на одном из таких мероприятий в минувшие выходные он и получил назначение от главного спонсора российской несистемной оппозиции.

К слову, конференцию эту проводили под видом дискуссий на разные политические темы, напрямую связанные с выборами в Госдуму в 2021 году. Но перестановки в оппозиционных структурах, последовавшие сразу после этой конференции, говорят о том, что встреча была именно рабочей. Более того, сам Ходорковский в интервью изданию Deutsche Welle открыто намекнул, что в дни выборов Россию ждет «гонконгский сценарий».

