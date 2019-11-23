Москва, 23 ноября. Данные о передвижениях водителей при расширении систем слежения за автомобилями должны быть надежно защищены, это может быть главной проблемой повсеместного внедрения камер, считает партнер аналитического агентства «Автостат» и автообозреватель «Вести FM» Игорь Моржаретто.

По его словам, эта система должна быть защищена со всех сторон, чтобы хакеры не имели возможности получить данные из базы. Эксперт рассказал, как должна быть организована тотальная слежка за автомобилями в РФ.

«Тут надо понимать, какой будет уровень контроля над этой системой», — сказал автоэксперт.

Как пишет URA.RU, по мнению специалиста, в этом вопросе должен быть строгий контроль со стороны государства, так как система хранит всю информацию о перемещении автомобиля.

Напомним, система по контролю проезда всех транспортных средств распространится на всю территорию Центрального федерального округа. Отмечается, что реализовывать проект будет ООО «Стандартпроект». Согласно информации в государственных закупках, на воплощение проекта потратят 200 миллионов рублей, создание и внедрение новой системы займет полгода.

Система объединит 16 российских регионов и более пяти тысяч камер. Как читают эксперты, контроль за автомобилями позволит автоматизировать работу оперативных служб, а также выявлять опасных водителей. Ожидается, что с ее помощью можно будет контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, кроме того, анализировать передвижения по федеральному округу.

Ранее сообщалось, что количество легковых автомобилей в России увеличилось на 50% за 10 лет. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Согласно исследованию, в 2017 году в России насчитывалось более 42 миллионов легковых автомобилей, тогда как в 2007 году их число составляло только 28 миллионов.

Отмечается, что самые многочисленные автопарки сегодня сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. По последним данным, 3,65 миллиона машин ездит по столичным дорогам, по городу на Неве — 1,68 миллиона авто.

Также в рейтинг наиболее наполненных легковыми автомобилями городов вошли Екатеринбург (450 тысяч машин), Новосибирск (434 тысячи), Самара (391 тысяча), Казань (368 тысяч), Нижний Новгород (354 тысячи) и Челябинск (323 тысячи).