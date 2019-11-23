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«Примерочной профессий» на форуме «ПроеКТОрия 2019» интересуются участники всех возрастов

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«Примерочной профессий» на форуме «ПроеКТОрия 2019» интересуются участники всех возрастов

О том, что собой представляет новый онлайн-тренажер для школьников «Примерочная профессий», в первый день работы Всероссийского форума профессиональной ориентации рассказала замминистра просвещения Ирина Потехина.

С 2013 года, когда форум был проведен в первый раз, организаторы поставили перед собой задачу каждый раз вбрасывать в профориентационное поле новый удобный механизм. Так, пару лет назад именно здесь при участии президента Российской Федерации Владимира Путина состоялся первый открытый урок, который с тех пор стал в школах нормой. В этом году нововведением стал уникальный онлайн-тренажер, благодаря которому в игровой форме можно ознакомиться с перспективными профессиями. На сегодня в его каталоге 120 позиций, но уже в ближайшем будущем перечень будет расширен до 400 профессий.

«Примерочной профессий» на форуме «ПроеКТОрия 2019» интересуются участники всех возрастов

«В этом году мы предлагаем ребятам совершенно новый инструмент. Мы долго над ним работали, у него смешное название — «Примерочная профессий», — рассказала журналистам Ирина Потехина. — Мы предлагаем школьникам «примерить» на себя множество разных профессий. Каждая профессия разложена на составные части. И ребенку нужно, прежде чем профессию примерить, ответить на целый ряд вопросов, которые ему раньше никогда не приходили в голову. Отвечая на эти вопросы, ты попадаешь в какой-то предложенный тебе перечень. Сейчас у нас в перечне 120 профессий, еще 400 находятся в разработке».

По словам заместителя министра просвещения России, взрослая часть команды форума оказалась просто без ума от нового тренажера и с утра до вечера тестируется, проверяя, правильную ли профессию каждый из них выбрал. Что касается школьников, то множество ребят протестировались дистанционно, ведь уже неделю тренажер находится в открытом доступе.

«Решение о выборе профессии надо принимать осознанно, — заявила замминистра просвещения. — Надо понимать, из чего выбор складывается и на какие вопросы предстоит ответить».

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