«Примерочной профессий» на форуме «ПроеКТОрия 2019» интересуются участники всех возрастов

О том, что собой представляет новый онлайн-тренажер для школьников «Примерочная профессий», в первый день работы Всероссийского форума профессиональной ориентации рассказала замминистра просвещения Ирина Потехина.

С 2013 года, когда форум был проведен в первый раз, организаторы поставили перед собой задачу каждый раз вбрасывать в профориентационное поле новый удобный механизм. Так, пару лет назад именно здесь при участии президента Российской Федерации Владимира Путина состоялся первый открытый урок, который с тех пор стал в школах нормой. В этом году нововведением стал уникальный онлайн-тренажер, благодаря которому в игровой форме можно ознакомиться с перспективными профессиями. На сегодня в его каталоге 120 позиций, но уже в ближайшем будущем перечень будет расширен до 400 профессий.

«В этом году мы предлагаем ребятам совершенно новый инструмент. Мы долго над ним работали, у него смешное название — «Примерочная профессий», — рассказала журналистам Ирина Потехина. — Мы предлагаем школьникам «примерить» на себя множество разных профессий. Каждая профессия разложена на составные части. И ребенку нужно, прежде чем профессию примерить, ответить на целый ряд вопросов, которые ему раньше никогда не приходили в голову. Отвечая на эти вопросы, ты попадаешь в какой-то предложенный тебе перечень. Сейчас у нас в перечне 120 профессий, еще 400 находятся в разработке».

По словам заместителя министра просвещения России, взрослая часть команды форума оказалась просто без ума от нового тренажера и с утра до вечера тестируется, проверяя, правильную ли профессию каждый из них выбрал. Что касается школьников, то множество ребят протестировались дистанционно, ведь уже неделю тренажер находится в открытом доступе.