СК РФ объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

Москва, 23 ноября. Уголовное дело возбуждено в отношении одного из «криминальных авторитетов» Нижегородской области — 36-летнего Виктора Жаринова, который, по данным правоохранителей, занимает «высшее положение в преступной иерархии». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, с мая 2013 года, когда Жаринов стал «вором в законе», по ноябрь этого года он организовал несколько тяжких и особо тяжких преступлений.

В частности, нижегородский «криминальный авторитет», предположительно, мог устроить похищение двух жителей Ульяновска, которых насильно удерживали на территории Чебоксар и Нижнего Новгорода. Потерпевших, как считают правоохранители, пытались заставить передать контроль над одной из коммерческих организаций лицам из криминальной среды.

«Подозреваемый объявлен в розыск, проводятся следственные действия по установлению его местонахождения», — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее в федеральный розыск объявили бывшего главу города Истра Московской области Андрея Вихарева. Его задержали по подозрению в должностных преступлениях, однако экс-мэру удалось скрыться от следствия. Разыскивают также Алексея Деньгина, которого вместе с бывшим главой Истры обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных преступных путем.