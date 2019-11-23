Медиагруппа «Патриот». Инфографика. ФАН-ТВ

В начале октября 2019 года четыре информационных агентства России создали Медиагруппу «Патриот». Цель которой — максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны.

Страницы Медиагруппы «Патриот» в месяц просматривают 177 млн человек, а уникальных посетителей за тот же период 24 млн.

В состав Медиагруппы вошли:

— «Федеральное агентство новостей» более 20 млн уникальных посетителей и 95 млн просмотров страниц за месяц.

— «Народные новости» более 6 млн посетителей и 18,5 млн просмотров страниц.

— «Экономика сегодня» — это более 5 млн посетителей и 12 млн просмотров страниц за месяц.

— «Политика Сегодня» — 450 тысяч уникальных посетителей и 1 млн просмотров станиц за месяц.

Основная аудитория Медиагруппы «Патриот» — это люди старше 35 лет. Самое большое количество людей, просматриваемых повестку в ЦФО, почти 28%, за ним идет Приволжский ФО и Северо-Западный ФО.