Google прогнулся под требования ужесточить правила размещения политической рекламы

Американская компания Google, владеющая видеохостингом YouTube, объявила об ужесточении правил публикации политической рекламы после соответствующего требования комиссии Совфеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. О планах по ужесточению политрекламы Google объявил в минувшую среду.

Глава комиссии Андрей Климов заявил, что в Совфеде приветствуют решение Google.

«Это шаг в правильном направлении с учетом наших рекомендаций. Понятно, что еще не известно, как они поведут себя в практическом плане, но это действительно шаг в правильном направлении», — отметил сенатор.

Политическая предвзятость американского видеохостинга особенно прослеживалась этим летом во время незаконных акций в Москве. Организовали их «независимые» и не прошедшие в Мосгордуму кандидаты — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и прочие компаньоны блогера Алексея Навального. В их подписных листах нашли множество нарушений, среди которых было проставление подписей за несуществующих или умерших людей — использование «мертвых душ».

Для обеспечения массовости на незаконном сборище Навальный задействовал собственные ресурсы, в том числе купив рекламу YouTube. Информация о несогласованных акциях распространялась через push-уведомления и во вкладке «Рекомендованное». Причем в последнем случае вовсе не обязательно было смотреть что-то на политическую тему, достаточно было включить детский мультфильм. Очевидно, для освещения незаконных акций хостинг сменил алгоритм выдачи.

В связи с этим Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием прекратить использование видеохостинга как платформы для политической рекламы. В ведомстве подчеркнули, что структуры, покупающие место для политической рекламы, используют ее как попытку сорвать региональные и федеральные выборы в России.

Особенно стоит учесть тот факт, что YouTube рекомендовал трансляции только «правильных» каналов и блогеров, а вот тех, чей взгляд хоть немного отличался, блокировал. Так, под запретом оказались ролики журналистки Леси Рябцевой и блогера Илиаса Меркури. Оба пришли на акцию 3 августа для ее освещения и сообщали, что трансляции шли с нарушениями звука и картинки.