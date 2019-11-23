Львов объявили «последним оплотом украинства»

Львов, 23 ноября. Телеведущий Остап Дроздов назвал Львов «последним оплотом украинства в напрочь обезумевшей стране» и образцом, по которому измеряется независимость государства.

В эфире одного из телеканалов львовский журналист объявил, что этот город — «образец украинства». По его мнению, если Львов «падет», то проект «Украина» можно будет закрывать навсегда.

«По Львову судят – упал ли этот последний украинский город как фактически последний оплот украинства в напрочь обезумевшей стране. На нас действительно смотрят – по тому, как мы себя ведем», – заявил Дроздов.

Ранее украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый) выразил свою обеспокоенность в связи со стремительной русификацией Львова. По его мнению, причина кроется в «упущенных возможностях украинизации поколения, рожденного уже в вольной Украине». Кроме того, шоумен не исключил влияние российского медиа-продукта.

Как отметил, комментируя заявление Мухарского, известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман, попытки Киева сделать из украинцев антирусских провалились. В комментарии Федеральному агентству новостей он подчеркнул, что основным экономическим партнером Украины была и в обозримом будущем будет Россия.