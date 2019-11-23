Москва, 23 ноября. Сваха из телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова раскритиковала статью китайского журналиста, который заявил, что россиянки «стареют быстрее» китаянок.

По ее словам, китайский журналист ничего не знает про Россию и «тем более про российских женщин». Сябитова напомнила, что в России есть выражение «В 45 баба ягодка опять».

«Это имеет отношение именно к российским женщинам. Мы расцветаем к старости, наливаемся соком», — заявила она.

Сябитова ответила китайскому журналисту на слова о быстро стареющих россиянках. В интервью радиостанции «Говорит Москва» она подчеркнула, что часто женщины, выйдя замуж, «расслабляются» и перестают следить за своей внешностью. Телеведущая предположила, что это может быть национальной особенностью.

Напомним, американский актер Арнольд Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины в мире. Об этом актер заявил на Sinergy Global Forum в Петербурге. Шварценеггера попросили подтвердить или опровергнуть утверждение, что россиянки являются самыми красивыми женщинами в мире.

«Это выражение очень справедливое, оно не случайно», — сказал актер.

При этом бывший губернатор Калифорнии призвал не описывать женщину исключительно с позиции красоты, поскольку это слишком «коротко, неправдоподобно и односторонне». Шварценеггер также отметил ум и одаренность женщин в России.

Ранее сообщалось, что во время визита в Петербург Шварценеггер встретится с преданным фанатом из деревни Раздолье в Ленобласти. Мужчина является жильцом дома сопровождаемого проживания. Он коллекционирует книги, диски с фильмами и одежду с изображением любимого актера.