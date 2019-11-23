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Сябитова ответила китайскому журналисту на слова о быстро стареющих россиянках

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Сябитова ответила китайскому журналисту на слова о быстро стареющих россиянках

Москва, 23 ноября. Сваха из телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова раскритиковала статью китайского журналиста, который заявил, что россиянки «стареют быстрее» китаянок.

По ее словам, китайский журналист ничего не знает про Россию и «тем более про российских женщин». Сябитова напомнила, что в России есть выражение «В 45 баба ягодка опять».

«Это имеет отношение именно к российским женщинам. Мы расцветаем к старости, наливаемся соком», — заявила она.

Сябитова ответила китайскому журналисту на слова о быстро стареющих россиянках. В интервью радиостанции «Говорит Москва» она подчеркнула, что часто женщины, выйдя замуж, «расслабляются» и перестают следить за своей внешностью. Телеведущая предположила, что это может быть национальной особенностью.

Напомним, американский актер Арнольд Шварценеггер признал, что в России живут самые красивые женщины в мире. Об этом актер заявил на Sinergy Global Forum в Петербурге. Шварценеггера попросили подтвердить или опровергнуть утверждение, что россиянки являются самыми красивыми женщинами в мире.

«Это выражение очень справедливое, оно не случайно», — сказал актер.

При этом бывший губернатор Калифорнии призвал не описывать женщину исключительно с позиции красоты, поскольку это слишком «коротко, неправдоподобно и односторонне». Шварценеггер также отметил ум и одаренность женщин в России.

Ранее сообщалось, что во время визита в Петербург Шварценеггер встретится с преданным фанатом из деревни Раздолье в Ленобласти. Мужчина является жильцом дома сопровождаемого проживания. Он коллекционирует книги, диски с фильмами и одежду с изображением любимого актера.

Сябитова ответила китайскому журналисту на слова о быстро стареющих россиянках

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Источник: Говорит Москва
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