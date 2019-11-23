В США предложили свой план урегулирования ситуации в Донбассе

Вашингтон, 23 ноября. США смогут помочь урегулировать конфликт на Украине, если сделают военную кампанию в стране для России более затратной, а мир — более привлекательным. Такой план выхода из ситуации предложил бывший американский посол на Украине, старший научный сотрудник института Брукингса и директор инициативы по контролю и нераспространению ядерного оружия Стивен Пайфер.

В журнале Foreign Affairs представлена статья экс-дипломата с названием, похожим на инструкцию по применению — «Как закончить войну на Украине», где сказано, как должен выглядеть «американский мирный план» по разрешению затянувшегося украинского конфликта.

Согласно ему, в случае, если усилия Европы по урегулированию ситуации в Донбассе окажутся тщетными, на помощь должен прийти «дипломатический гамбит» — Соединенные Штаты Америки, взять на себя более активную роль в процессе мирного урегулирования этого конфликта и при сотрудничестве с европейскими государствами сделать военную кампанию России на Украине более затратной, а мир — более привлекательным.

Автор отмечает, что Америке при этом не следует пытаться вытеснять дипломатические усилия Германии и Франции, позволившие сохранить единую политику Евросоюза — политику поддержки Украины и санкций в отношении России. Вашингтону следует работать с европейскими столицами, чтобы усилить давление на Москву.

Например, если Россия продолжит сопротивляться взаимоприемлемому соглашению, западные страны смогут расширить свои визовые санкции, включив в черный список супругов и других членов семей лиц, которые уже находятся в нем.

Кроме того, США и Европа могут ввести более жесткие ограничения против российской промышленности и принять меры, направленные против российского суверенного долга, полагает американец. Также США и некоторые страны-члены НАТО могут увеличить объемы военной помощи Украине в том случае, если перемирие окажется неустойчивым.

Пайфер считает, что в плане мирного урегулирования следует сохранить основные элементы Минска — 2, подписанного в 2015 году, но в новом соглашении предусмотреть развертывание миротворческой миссии и создание временной международной администрации, которая обеспечит возвращение к полному украинскому суверенитету в Донбассе.

Стоит отметить, что Пайфер не заявляет о своем плане как об однозначно рабочем и отмечает, что успех «смелого дипломатического гамбита» США вовсе не гарантирован. Однако, если все получится, Америка сможет реализовать свои интересы в отношении Украины и России. Киеву, по мнению автора статьи, завершение конфликта в Донбассе позволит сконцентрироваться на реформах, которые будут способствовать повышению стабильности и безопасности в Европе.

Альтернатива в виде продолжения конфликта и сохраняющаяся напряженность в отношениях между США и Россией вряд ли может стать более предпочтительным вариантом, полагает Пайфер. Он уверен, что достигнутый между Москвой и Вашингтоном в результате осуществления предложенного плана мир улучшит отношения между странами.

Напомним, конфликт на Украине начался в 2014 году. После государственного переворота в столице страны Донецкая и Луганская народные республики отказались подчиняться новым государственным властям, в ответ на это Киев развернул против них военную операцию, положив начало затяжной войне.

Разрешить ситуацию в Донбассе пытаются на нескольких площадках, в том числе в рамках заседаний контактной группы в Минске. Также большие надежды возлагаются на саммит в «нормандском формате». Стало известно, что встреча глав государств «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, пройдет 9 декабря в Париже.