Главы МИД стран G20 встретились в Японии. События дня. ФАН-ТВ

G20 в Нагое
Военный союз Японии и США вызывает беспокойство. Россия выразила Токио озабоченность по этому вопросу, заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров. Как отметил министр иностранных дел, японские коллеги обещали в ближайшее время дать ответ. Возможно, эту тему главы МИД двух стран обсудят уже в декабре этого года. Ожидается, что до конца 2019 Тосимицу Мотэги прибудет в Москву с рабочим визитом. Эти и другие международные вопросы обсуждались в городе Нагоя. Там прошла встреча министров иностранных дел стран G20. В течение двух дней они затрагивали важные международные темы. Главы МИД коснулись вопросов мировой торговли, экономического партнерства, развития стран Африканского континента. Прошли и двусторонние переговоры. На встрече с главой министерства Китая Сергей Лавров обсудил проблемы мировой торговли. С японским дипломатом — заключение мирного договора. Как отметил глава российского ведомства, для этого Токио должен признать суверенитет Москвы над южной частью Курильских островов. Позже зашла речь и о сотрудничестве в области технологий.
«У нас с Японией много крупных проектов, в том числе на Сахалине. Японцы заинтересованы участвовать в расширении сахалинских проектов, в «Арктик СПГ-2», в других начинаниях. Мы хотели бы больше привлекать наших японских партнеров к взаимодействию в сфере высоких технологий. Есть прогресс на направлении медицины, прежде всего в создании высокотехнологичных онкологических центров», — отметил глава МИД России Сергей Лавров.
Крушение танкера
Крушение танкера в Одесском заливе не обошлось без последствий. Авария привела к утечке нефти в Черное море. Ее концентрация в воде превысила норму в 90 раз. Об этом сообщили специалисты Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа. Ранее показатель был меньше почти вдвое. Напомним, ЧП произошло накануне. Во время сильного шторма танкер «Делфи» под флагом Молдавии сел на мель. Экипаж эвакуировали, а судно до сих пор находится на месте. Природозащитники беспокоятся, что существует угроза экологической катастрофы.
Слежение за авто
В Центральном федеральном округе запустят систему слежения за машинами. Это позволит полиции узнать в режиме онлайн, где сейчас находится авто. По словам специалистов, это снизит количество угонов и нарушителей ПДД. Такая система слежения объединит 16 регионов страны. В чем ее суть? Планируется установить около 5 тысяч камер. Это позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, фиксировать нарушения и контролировать грузовой транспорт. Предполагается, что единое программное обеспечение оптимизирует систему вынесения штрафов. На введение ноу-хау выделят более 200 млн рублей. Сейчас система слежения за автомобилями используется в Москве и Московской области. В будущем планируется распространить ее и по всей России.
Празднование Дня Победы
На празднование Дня Победы регионы получат почти 339 млн рублей. Такое решение приняли в правительстве России. Эти средства, в том числе будут направлены на программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Она разработана специально к 75-летию Победы. Предполагается восстановить свыше 9,5 тыс. воинских захоронений, установить более 6 тыс. памятных знаков.