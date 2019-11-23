Главы МИД стран G20 встретились в Японии. События дня. ФАН-ТВ

G20 в Нагое

Военный союз Японии и США вызывает беспокойство. Россия выразила Токио озабоченность по этому вопросу, заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров. Как отметил министр иностранных дел, японские коллеги обещали в ближайшее время дать ответ. Возможно, эту тему главы МИД двух стран обсудят уже в декабре этого года. Ожидается, что до конца 2019 Тосимицу Мотэги прибудет в Москву с рабочим визитом. Эти и другие международные вопросы обсуждались в городе Нагоя. Там прошла встреча министров иностранных дел стран G20. В течение двух дней они затрагивали важные международные темы. Главы МИД коснулись вопросов мировой торговли, экономического партнерства, развития стран Африканского континента. Прошли и двусторонние переговоры. На встрече с главой министерства Китая Сергей Лавров обсудил проблемы мировой торговли. С японским дипломатом — заключение мирного договора. Как отметил глава российского ведомства, для этого Токио должен признать суверенитет Москвы над южной частью Курильских островов. Позже зашла речь и о сотрудничестве в области технологий.

«У нас с Японией много крупных проектов, в том числе на Сахалине. Японцы заинтересованы участвовать в расширении сахалинских проектов, в «Арктик СПГ-2», в других начинаниях. Мы хотели бы больше привлекать наших японских партнеров к взаимодействию в сфере высоких технологий. Есть прогресс на направлении медицины, прежде всего в создании высокотехнологичных онкологических центров», — отметил глава МИД России Сергей Лавров.