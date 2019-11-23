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Десять человек погибли при взрыве в сирийском Телль-Абъяде

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Десять человек погибли при взрыве в сирийском Телль-Абъяде

Дамаск, 23 ноября. Десять человек погибли при взрыве заминированного автомобиля в районе города Телль-Абъяд, расположенного на севере Сирии. Об этом рассказал СМИ источник, близкий к «Свободной сирийской армии».

«Десять человек погибли и еще более 25 получили ранения в результате взрыва заминированной машины в городе Телль-Абъяд на севере Сирии», — сказал он.

Число жертв взрыва, по его словам, может возрасти. Отметим, что инцидент произошел в зоне безопасности Турции. С этих территорий ранее были выведены боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанные с ней бандформирования, а также подразделения вооруженных сил США. Тем не менее обстановка на окраинах этой местности остается напряженной.

Курдские террористы не только атакуют в этом районе российско-турецкий патрульный конвой, но и прибегают к радикальным действиям против местного населения. Примерами могут послужить произошедшие недавно крупные теракты — мощные взрывы заминированных автомашин прогремели в Камышлы и Аль-Бабе в северных частях провинций Хасака и Алеппо. В общей сложности погибли 25 мирных граждан, еще несколько десятков человек пострадали.

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Источник: РИА Новости
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