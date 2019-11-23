Алибасов рассказал, сможет ли Исаева заработать на новых песнях Началовой

Анна Исаева, пиар-директор скончавшейся в марте этого года Юлии Началовой, сообщила на своей странице в Instagram о релизе двух неизданных песен певицы. Продюсер Бари Алибасов рассказал, от чего будет зависеть успех премьер.
«Мы выпускаем песню «Останься», на днях подпишем договор с крупной компанией, которая взялась мне в этом помочь безвозмездно в память о певице, и я очень надеюсь на их профессионализм, в коем я не сомневаюсь», — обрадовала поклонников творчества Юлии Началовой ее пиар-директор.
Исаева предложила им выбрать фотографию певицы для обложки диска.
«Также будет выпущен еще один трек, о существовании которого вы не знали! Но пора! И это будет дуэт с Народным артистом. Он уже запущен в работу, скоро релиз! Ждите!» — написала пиар-директор Началовой в соцсети.
На вопрос подписчиков, бесплатно ли все это делается, Анна Исаева ответила, что «выпуск песни — это траты, а не заработок».
«Бескорыстно нам помогут, договорилась вроде. Язык же не поворачивается ни у рекорд-компании, которая выпустит, ни у всех остальных участвующих в процессе денег попросить с наследников», — подчеркнула Исаева.
Истинным поклонникам творчества Юлии Началовой спешу сообщить радостную новость! Вернее сразу несколько. Долгое время мы работали, по- настоящему работали, а не трепались не по - поводу, над несколькими проектами, которые почти готовы. Вы часто задавали мне вопросы: ну когда же? Я не могла ответить на них, потому что была договоренность с федеральным каналом о том, что все наши собственные проекты мы сможем презентовать и реализовать после их премьеры. Итак, пришел срок! И начиная с сегодняшнего дня уже нет эксклюзивного вето на все наши действия! А значит: Мы выпускаем песню «Останься», на днях подпишем договор с крупной компанией, которая взялась мне в этом помочь безвозмездно в память о певице и яочень надеюсь на их профессионализм, в коем я не сомневаюсь. Кстати, если есть идеи какое фото поставить на обложку диска- присылайте! Рассмотрим! Так же будет выпущен еще один трек, о существовании которого вы не знали! Но пора! И это будет дуэт с народным артистом. Он уже запущен в работу, скоро релиз! Ждите! И главное- тетя Юлии, Антонина Владимирова, совместно с папой Юлии, как и обещала закончила работу над книгой. Я уже читала! Это реквием! Необыкновенной души и стилистики. С крупнейшим издательством уже договорились! Сегодня увидим макет обложки. Вот такие прекрасные новости. Всем, кто не щадя ни времени ни сил взялся помогать семье Началовых в реализации проектов спасибо! За бескорыстие и память. Работаем! #память #проекты #книга #релизы #песни #дуэт #спасибо #всем за помощь #фото над постом- наша с Юлей последняя сьемка в Главкино....
Комментируя эту новость, музыкальный продюсер и шоумен Бари Алибасов объяснил, что стоимость релиза зависит от уровня студии, уровня авторов, уровня музыкантов, приглашенных на запись.
«Поэтому сказать, какова цена релиза не изданных ранее песен Юли Началовой очень трудно. Это может быть и тысяча долларов и десять тысяч долларов. Все по-разному. Все зависит от того, кто был привлечен», — объяснил Алибасов Федеральному агентству новостей.
А что касается будущего успеха релизов неизданных песен Началовой, то в нем продюсер группы «На-на» очень сомневается, как и в шансах пиар-директора заработать на новых проектах в память о певице, скончавшейся на 39-м году жизни.
«Никакой связи между успехом песни и трагическим уходом артиста из жизни нет. Умер, шмумер — это неважно. Людям либо нравится песня, либо — не нравится. Вот и все. К песне может быть повышенный интерес в связи с каким-то событием из биографии автора или исполнителя, но это ненадолго», — добавил Алибасов.