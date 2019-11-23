Алибасов рассказал, сможет ли Исаева заработать на новых песнях Началовой

Анна Исаева, пиар-директор скончавшейся в марте этого года Юлии Началовой, сообщила на своей странице в Instagram о релизе двух неизданных песен певицы. Продюсер Бари Алибасов рассказал, от чего будет зависеть успех премьер.

«Мы выпускаем песню «Останься», на днях подпишем договор с крупной компанией, которая взялась мне в этом помочь безвозмездно в память о певице, и я очень надеюсь на их профессионализм, в коем я не сомневаюсь», — обрадовала поклонников творчества Юлии Началовой ее пиар-директор.

Исаева предложила им выбрать фотографию певицы для обложки диска.

«Также будет выпущен еще один трек, о существовании которого вы не знали! Но пора! И это будет дуэт с Народным артистом. Он уже запущен в работу, скоро релиз! Ждите!» — написала пиар-директор Началовой в соцсети.

На вопрос подписчиков, бесплатно ли все это делается, Анна Исаева ответила, что «выпуск песни — это траты, а не заработок».

«Бескорыстно нам помогут, договорилась вроде. Язык же не поворачивается ни у рекорд-компании, которая выпустит, ни у всех остальных участвующих в процессе денег попросить с наследников», — подчеркнула Исаева.

Комментируя эту новость, музыкальный продюсер и шоумен Бари Алибасов объяснил, что стоимость релиза зависит от уровня студии, уровня авторов, уровня музыкантов, приглашенных на запись.

«Поэтому сказать, какова цена релиза не изданных ранее песен Юли Началовой очень трудно. Это может быть и тысяча долларов и десять тысяч долларов. Все по-разному. Все зависит от того, кто был привлечен», — объяснил Алибасов Федеральному агентству новостей.

А что касается будущего успеха релизов неизданных песен Началовой, то в нем продюсер группы «На-на» очень сомневается, как и в шансах пиар-директора заработать на новых проектах в память о певице, скончавшейся на 39-м году жизни.