США признали, что оккупировали часть Сирии, воруют нефть и шантажируют Дамаск

США, воруя нефть Сирии, нарушают все международные нормы. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Карасев.

США не хотят восстанавливать Сирию

Соединенные Штаты не собираются содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирийской Арабской Республики (САР), пока не увидят «заслуживающий доверия необратимый политический процесс». Такое заявление в Совете Безопасности ООН сделал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

В числе приоритетов Соединенных Штатов в САР он назвал «безжалостное экономическое и дипломатическое давление международного сообщества на Дамаск».

«В этом смысле США сохраняют свою позицию относительно того, что помощь Дамаску в восстановлении подконтрольных ему зон не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса. <…> Мы считаем, что эта позиция согласуется с мнением многих наших европейских и ближневосточных партнеров. Мы будем тесно сотрудничать с ними, чтобы сохранить это давление», — сказал Джеффри.

Соединенные Штаты рассматривают возможность сохранения в САР военного контингента численностью 500 человек на северо-востоке страны.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский призвал предпринять конкретные шаги по гуманитарному содействию в восстановлении Сирии.

«Жаль, что наши американские коллеги, как мы только что услышали, по-прежнему не готовы отказаться от стереотипов и включиться в этот процесс», — заявил Полянский.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, согласно которому США используют наемников ЧВК Academi и курдских радикалов для кражи сирийской нефти. Источник редакции в сирийских спецслужбах рассказал, что в провинции Дейр-эз-Зор находится 765 военнослужащих американской армии, но не они играют главную роль в разграблении сирийской нефти.

Согласно подсчетам ФАН, которые основаны на данных министерства нефти и минеральных ресурсов САР, американцы добывают и продают нефти на 3,3 миллиона долларов в день или на 1,1 миллиарда долларов в год. И если до апреля 2019 года им приходилось оставлять себе только 25% от этой суммы, то после переговоров с курдскими главарями из SDF в Айн-Иссе, доход США от незаконной продажи нефти резко увеличился. В ходе заключенных договоренностей, американцы стали платить только главарям курдских террористов в обмен на лояльность.

США признали оккупацию Сирии

Как отметил Владимир Карасев, Соединенные Штаты признали, что оккупировали часть САР. Вашингтон продолжает шантажировать законные власти Сирии.

«Странно слышать от спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри некие условия вывода американских солдат из Сирии. Раньше американцы говорили, что находятся в Сирии чтоб защитить население от террористов. Террористов уничтожили российская и сирийская армии. Теперь спецпредставитель США признает, что США оккупировали часть Сирии, и не уйдут, пока не увидят какой-то «заслуживающий доверие политический процесс». Это не условие, это прямой шантаж», — пояснил Владимир Карасев.

Политолог выразил мнение, что США, воруя сирийскую нефть, нарушают все международные нормы. При этом Вашингтон создает на территории суверенной страны американский анклав.

«Вот представьте ситуацию. Мексиканцам не нравится, что в США нет заслуживающего доверие политического процесса, армия Мексики оккупирует Техас и начинает выставлять президенту США Дональду Трампу условия. Похоже, Трампу так понравилась сирийская нефть, что он в нарушение всех международных норм просто захватил месторождения на территории суверенного государства и создал американский анклав. Я не исключаю, что в перспективе группы боевых дронов без опознавательных знаков будут уничтожать солдат удачи из США, сопровождающих ворованную нефть. И это будет абсолютно справедливо», — заключил Владимир Карасев.

Ранее Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную незаконную деятельность США «международным государственным бандитизмом». Под предлогом борьбы с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, американцы продолжают выкачивать природные ресурсы сирийского народа, а затем продавать их в соседние страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.