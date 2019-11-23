Москва, 23 ноября. Представителям России и Украины не удалось разрешить ни одно разногласие по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов. РФ и Украина не смогли разрешить разногласия в ходе арбитража по керченскому инциденту.

«Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что арбитражу самому предстоит определиться по «зависшим» вопросам.

Ранее МИД РФ подтвердил передачу Киеву задержанных за провокацию в Керчи кораблей ВМСУ. Буксир «Яны Капу» и малые бронекатера «Никополь» и «Бердянск» были отбуксированы из керченского порта к согласованному месту передачи.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Москва собирается в дальнейшем «жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и нормами международного права».

Тем не менее, Украина заявила, что собирается продолжить судиться с Россией по делу о «нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», первые слушания состоялись 21 ноября в Гааге.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ вторглись в территориальные воды РФ, нарушив государственную границу России в Керченском проливе, опасно маневрировали и игнорировали законные требования российской стороны остановиться. В результате катера были задержаны, моряки арестованы. Москва осудила действия Киева, назвав произошедшее однозначной провокацией. Сотрудники военной контрразведки Украины находились на борту задержанных в Керченском проливе кораблей.