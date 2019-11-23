Фанатов удивила заметно постаревшая Андрейченко

Москва, 23 ноября. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко появилась на кинопремьере в Москве и удивила поклонников изменившимся внешним видом. Многие фанаты отметили, что актриса заметно постарела.

Артистка театра и кино, прославившаяся благодаря главной роли в советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания», давно не живет в России. В 1991 году Андрейченко эмигрировала в США к мужу — австрийскому актеру и кинорежиссеру Максимилиану Шеллу, с которым впоследствии развелась.

Как пишет KP.Ru, сейчас 63-летняя актриса живет в Мексике, где занимается духовными практиками. Андрейченко открыла свой центр йоги и стала вегетарианкой.

Однако и о России артистка не забывает, продолжая активно сниматься как в сериалах, так и в полнометражных картинах. Недавно Андрейченко посетила премьеру фильма «Конец сезона». Звезда выбрала для выхода в свет темное платье, цветастую накидку и клатч.

Пришедшие на премьеру зрители поразились, насколько изменили актрису пластические операции.

«Да, годы берут свое. Время нещадно над Мэри Поппинс», — констатировали они.

Фанаты отметили, что возраст актрисы выдает не ее лицо, которое Андрейченко старается держать в тонусе, а шея.

Ранее внимание общественности привлекла российская актриса Елена Проклова. Подписчики артистки задаются вопросом, по какой причине 66-летняя заслуженная артистка РСФСР начала носить парик. Не так давно она удивила публику, рассказав СМИ о том, что не только делает пластические операции, но и получает от этого удовольствие.