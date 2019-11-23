Музей Леонова открыли в аэропорту Кемерово

Кемерово, 23 ноября. Музей летчика-космонавта Алексея Леонова открыли в аэропорту Кемерово, сообщил вице-губернатор Кемеровской области Андрей Панов.

В музее представлены картины, книги, созданные легендарным космонавтом. По словам Панова, экспозиция очень интересная.

«Есть экспонаты «космической» еды, которую брали с собой космонавты в полеты в прошлом веке, и даже костюм астронавта!» — написал вице-губернатор в соцсетях.

Как отмечает издание «Газета Кемерова», Алексей Леонов был уроженцем Кузбасса. Он скончался 11 октябоя 2019 года.

Советский космонавт стал первым человеком, который вышел в открытый космос. В день, когда Леонов умер, Американское космическое агентство прервало онлайн трансляцию с МКС, чтобы сообщить печальную новость. В США отметили роль Леонова в развитии мировой космонавтики.