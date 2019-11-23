Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Музей Леонова открыли в аэропорту Кемерово

53
0 Оставить комментарий

Музей Леонова открыли в аэропорту Кемерово

Кемерово, 23 ноября. Музей летчика-космонавта Алексея Леонова открыли в аэропорту Кемерово, сообщил вице-губернатор Кемеровской области Андрей Панов.

В музее представлены картины, книги, созданные легендарным космонавтом. По словам Панова, экспозиция очень интересная.

«Есть экспонаты «космической» еды, которую брали с собой космонавты в полеты в прошлом веке, и даже костюм астронавта!» — написал вице-губернатор в соцсетях.

Как отмечает издание «Газета Кемерова», Алексей Леонов был уроженцем Кузбасса. Он скончался 11 октябоя 2019 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Кемеровского аэропорта сразу две хорошие новости: начал работать музей Алексея Архиповича Леонова, и стартовали продажи билетов на рейс Кемерово-Новосибирск. ⠀ Начну с музея – там представлены картины и книги, созданные Алексеем Архиповичем, есть экспонаты «космической» еды, которую брали с собой космонавты в полеты в прошлом веке, и даже костюм астронавта! Очень интересная экспозиция. ⠀ Со 2 января начинает работу рейс авиакомпании S7 5317/5318 Кемерово-Новосибирск. Стоимость билетов в обе стороны будет порядка 4 тысяч рублей. Продажа уже открыта. #аэропортлеонова #аэропорткемерова #новыерейсы #леонов #космонавт

Андрей Панов (@panov_kuzbass)'in paylaştığı bir gönderi ()

Советский космонавт стал первым человеком, который вышел в открытый космос. В день, когда Леонов умер, Американское космическое агентство прервало онлайн трансляцию с МКС, чтобы сообщить печальную новость. В США отметили роль Леонова в развитии мировой космонавтики.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров